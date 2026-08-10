    • 10 de agosto de 2026 - 14:36

    Orgullo sanjuanino en La Paternal: Francisco Álvarez llegó a 100 partidos y Argentinos lo homenajeó

    El defensor surgido de San Martín de San Juan alcanzó el centenar de encuentros oficiales con la camiseta del Bicho y recibió una casaca especial antes del partido ante Racing. A los 26 años, el futbolista sanjuanino se consolidó como una de las piezas importantes del equipo de La Paternal.

    El sanjuanino Francisco Álvarez llegó a 100 partidos con Argentinos Juniors

    El sanjuanino Francisco Álvarez llegó a 100 partidos con Argentinos Juniors

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    De las inferiores de San Martín de San Juan a ganarse un lugar en uno de los clubes históricos del fútbol argentino. Francisco Álvarez alcanzó los 100 partidos oficiales con Argentinos Juniors y la institución decidió reconocer al defensor sanjuanino con una camiseta especialmente preparada para celebrar la marca.

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    Álvarez había llegado al centenar de presentaciones durante el triunfo 3-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto y, este domingo, en la previa del encuentro ante Racing, vivió el momento del homenaje en La Paternal. El club le entregó la casaca conmemorativa mientras el futbolista estuvo acompañado por su pareja.

    Francisco Álvarez recibió una camiseta especial de Argentinos Juniors por haber alcanzado los 100 partidos con el Bicho. (@scespn)

    De San Juan a los 100 partidos con Argentinos

    El reconocimiento tiene un condimento especial para el fútbol sanjuanino. Álvarez es oriundo de Rawson, se formó en las divisiones inferiores de San Martín y allí comenzó su carrera profesional antes de iniciar un recorrido que lo llevó por Talleres de Córdoba, Patronato y Barracas Central. En enero de 2024, Talleres confirmó su transferencia definitiva a Argentinos Juniors.

    Francisco Álvarez jugando para San Martín de San Juan.

    Francisco Álvarez jugando para San Martín de San Juan.

    Con el paso de los partidos, el central fue encontrando continuidad en La Paternal hasta alcanzar una cifra que resume su consolidación. “Era el objetivo que tenía”, expresó después de llegar a los 100 encuentros, al tiempo que destacó el cariño recibido de los hinchas y sus compañeros.

    A sus 26 años, además, renovó recientemente su vínculo con Argentinos y tiene contrato hasta fines de 2029, una señal del lugar que ocupa dentro del proyecto deportivo del club.

    Entró en un grupo especial de la historia del Bicho

    El número también le permitió ingresar en una lista reservada para quienes tuvieron continuidad importante en Argentinos. Álvarez se convirtió en el futbolista número 136 en alcanzar los 100 partidos oficiales con el club. De ese grupo, 73 jugadores surgieron de las inferiores del Bicho y otros 63, como el sanjuanino, llegaron después de formarse en otras instituciones.

    Para Álvarez, aquella formación inicial tuvo lugar a más de mil kilómetros de La Paternal, en San Juan. Y justamente ahí aparece el valor local de la marca: un futbolista nacido y formado en la provincia que encontró continuidad en Primera División y ya escribió su nombre entre los jugadores centenarios de Argentinos Juniors.

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