Thiago Almada ya firmó con River y se sumó al plantel antes de su posible debut frente a Argentinos

Thiago Almada ya es, a todos los efectos, jugador de River. Después del anuncio de su incorporación, el club publicó este lunes las imágenes oficiales del futbolista con la camiseta, durante la firma de su contrato, y el mediocampista se presentó en River Camp para comenzar a trabajar junto a sus nuevos compañeros.

Thiago Almada llegó a la Argentina y ya está listo para comenzar su etapa en River

El campeón del mundo llegó a Buenos Aires durante la madrugada procedente de Madrid y, poco después de las 14, arribó al predio de Ezeiza. La revisión médica ya había sido realizada en Europa y el contrato también fue firmado a distancia para acelerar su inscripción en la Copa Sudamericana . Este lunes tuvo así su primer entrenamiento como integrante del plantel de Eduardo Coudet.

River mostró oficialmente a Thiago Almada con la camiseta del club y durante la firma de su contrato.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo y miembros de la Comisión Directiva, Thiago Almada firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River Plate hasta el 31 de diciembre de 2030. pic.twitter.com/Y9yFgcnDZL

La gran expectativa ahora pasa por saber cuándo tendrá sus primeros minutos con la camiseta de River . En principio, todo indica que no será este miércoles frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Coudet ya había adelantado que no pretende acelerar los tiempos del futbolista, que viene de vacaciones y lleva casi un mes sin actividad oficial. Su último partido fue el 12 de julio ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

El entrenador explicó que sería poco razonable utilizarlo inmediatamente en los 2.600 metros de altura de Bogotá y señaló dos posibles fechas para su estreno: el próximo domingo o la revancha de la Copa Sudamericana.

De esta manera, la primera oportunidad aparece el domingo 16 de agosto a las 18, cuando River reciba a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. Si Coudet decide darle algunos días más de trabajo, el segundo escenario es el miércoles 19 de agosto a las 21.30, cuando el Millonario dispute en el Monumental la revancha frente a Independiente Santa Fe.

Está inscripto para jugar la Copa Sudamericana

River consiguió incluir a Almada entre las modificaciones de la lista para los octavos de final, por lo que reglamentariamente está habilitado para disputar la serie contra Independiente Santa Fe. La decisión de no utilizarlo en la ida respondería exclusivamente a una cuestión física y de adaptación.

El partido del miércoles en Colombia, además, quedó bajo seguimiento después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. River permanece en contacto con Conmebol, aunque desde Independiente Santa Fe indicaron que en Bogotá no se registraron daños de consideración y, hasta el momento, el encuentro continúa programado para las 21.30 de Argentina en El Campín.

El contrato de Almada y la inversión récord de River

El mediocampista ofensivo de 25 años firmó por tres años y medio, hasta diciembre de 2029. River desembolsó 20 millones de euros para concretar su llegada desde Atlético de Madrid, una operación que lo convirtió en la incorporación más cara de la historia del club y del fútbol argentino.

El acuerdo contempla además una cláusula de recompra para Atlético de Madrid de 40 millones de euros durante los primeros 18 meses. Almada se transformó en el noveno refuerzo del ciclo de Coudet en este mercado.

Ahora comienza la etapa que más esperan los hinchas. Almada ya firmó, ya se puso la camiseta y ya trabaja con el plantel; el domingo ante Argentinos aparece como la primera fecha posible para verlo por primera vez dentro de la cancha con River.