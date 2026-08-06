River cerró la llegada de Thiago Almada y concreta el pase más caro de la historia del fútbol argentino

River Plate volvió a sacudir el mercado de pases. La dirigencia del club de Núñez alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar a Thiago Almada , quien regresará al fútbol argentino en una transferencia que se convertirá en la más costosa de la historia del país.

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La operación contempla la compra del 50% de los derechos económicos del mediocampista ofensivo por una cifra cercana a los 20 millones de dólares . Solo restan la revisión médica y la firma del contrato, que se extenderá hasta finales de 2030 .

Almada, de 25 años, interrumpirá sus vacaciones para viajar a Buenos Aires y sumarse al plantel dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet , que busca revertir un flojo comienzo de semestre tras la eliminación de la Copa Argentina y las primeras derrotas en el Torneo Clausura.

El ex Vélez llega luego de una temporada en el Atlético de Madrid, donde disputó 40 partidos oficiales , marcó cuatro goles y aportó dos asistencias , aunque nunca logró consolidarse como titular en el equipo dirigido por Diego Simeone.

Con su incorporación, Almada se convertirá en el noveno refuerzo de River en este mercado de pases, que ya sumó nombres de peso como Ángel Correa , Nicolás Otamendi , Rafael Santos Borré , Lucas Beltrán , Mauro Arambarri , Giovanni González y Tobías Andrada .

El mediocampista también volverá a compartir plantel con varios compañeros de la selección argentina, entre ellos Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Otamendi y Correa.

Formado en Vélez Sarsfield, Thiago Almada fue parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y también integró la selección argentina que alcanzó la final de la Copa del Mundo 2026.

Su regreso al fútbol argentino se concreta después de recibir sondeos de otros clubes del continente, entre ellos Flamengo, aunque finalmente River logró imponerse en las negociaciones con el club español.

La dirigencia millonaria apuesta por Almada como una de las piezas centrales del nuevo proyecto deportivo y confía en que su jerarquía le permita al equipo volver a pelear por el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.