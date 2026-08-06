    • 6 de agosto de 2026 - 09:11

    Asesinaron a un futbolista de la selección de Uganda durante un violento asalto

    David Owori, de 27 años, murió tras ser atacado por un grupo de delincuentes cuando regresaba a su casa en Kampala. El crimen generó conmoción en el fútbol africano y abrió una investigación para dar con los responsables.

    David Owori.

    David Owori.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol africano atraviesa horas de profundo dolor tras el asesinato de David Owori, futbolista de la selección de Uganda y capitán del SC Villa. El jugador, de 27 años, murió luego de ser víctima de un violento ataque cuando regresaba a su domicilio en la ciudad de Kampala.

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    De acuerdo con la información difundida por medios locales, Owori fue interceptado por un grupo de delincuentes que intentó robarle el teléfono celular. Al resistirse al asalto, fue brutalmente golpeado con adoquines y otros objetos contundentes. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro de salud, falleció poco después a causa de las graves lesiones sufridas. Las autoridades ugandesas iniciaron una investigación para identificar y detener a los responsables del crimen.

    La noticia provocó una ola de mensajes de despedida en el ambiente deportivo. El SC Villa, uno de los clubes más importantes de Uganda, lamentó la muerte de su capitán y lo definió como un líder dentro y fuera de la cancha. La Federación de Fútbol de Uganda también expresó sus condolencias y destacó el legado que deja el futbolista, considerado una de las principales figuras del seleccionado nacional.

    Owori había sido una pieza clave en los recientes éxitos de SC Villa, equipo con el que conquistó el campeonato local y otros títulos nacionales, además de consolidarse como uno de los referentes del fútbol ugandés. Su asesinato generó conmoción entre compañeros, dirigentes e hinchas, que reclamaron justicia por el crimen.

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