Albardón tuvo su día de gloria en la Copa País y ganó la Región Cuyo

Adentro. El capitán Ema Castillo fue a buscar y abrió el marcador. Después, Albardón resolvería su victoria con el segundo gol ante Tupungato.

Esta vez si. La espina clavada del año pasado dolía en la Liga Albardón-Angaco. La alegría en la Copa País no había sido completa y en este segundo intento, se le dio. Lo consiguió. Era dar vuelta la serie ante Tupungato de Mendoza y lo hizo. Ante su gente, en el Polideportivo de Campo Afuera, con dos goles y toda la actitud.

Fue victoria por 2-0 con los goles del capitán Castillo y del Pichón Castro, uno en cada tiempo, para terminar de resolver la llave de Cuyo con un global de 4-3 tras la caída en el partido de ida en Mendoza. Ahora, el próximo destino no está definido, en fecha a confirmar, pero sabiendo que el desafío será enorme desde todo punto de vista.

Protagonismo absoluto y total para Albardón-Angaco desde el minuto 1 hasta el minuto 95. Siempre buscando y pudo empezar a resolverlo tempranito porque a los 3' le cometieron infracción a Franovich en el área y el árbitro marcó penal. Lo ejecutó el Toti Pérez, goleador en la ida, pero esta vez su remate se abrió demasiado y se le fue afuera, rozando el palo derecho del arquero Rojas. Un golpazo anímico que descontroló el plan de partido de los albardoneros que por varios minutos entraron en el desorden. Pero luego, pasados los 15' todo volvió a la normalidad.

Siguió insistiendo el equipo de Ricardo Molina, abriendo el juego con el Beto Malla por la derecha o con Garín por la izquierda, jugando al ritmo de Franovich que empezó a sentir la rudeza de los volantes mendocinos. Insistía Albardón pero no podía. Llegó el minuto 44 y de un tiro libre, nació el primero. Franovich la armó por la derecha, sorprendió con Jofré y el centro atrás encontró al capitán Ema Castillo atento para definir. 1-0 y todo igualado. Anunciando un segundo tiempo para que los albardoneros fueran por la gloria.

En el complemento, Molina metió cambios. Reforzó el ataque con Tapia, le dio otro socio al Toti Pérez y lo buscó. Fue Albardón al frente. Insistió casi hasta el cansancio y sobre los 25' otra batería de cambios para refrescar al equipo. Adentro Gaston Díaz, adentro el Pichón Castro. Todo a ganador. Pérez tuvo dos ocasiones netas pero no resolvió bien. Parecía que Tupungato lo podía llevar a los penales porque no se desarmaba para ir a buscar el empate y su clasificación.