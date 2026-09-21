Copa País: Albardón prepara su viaje a Tupungato con la ilusión de avanzar

El plantel de la Liga Albardón-Angaco viajará este martes hacia Mendoza para jugar la ida de la serie decisiva el miércoles desde las 16.

Listos. Los integrantes de la Selección albardonera entrenarán en el Polideportivo y el martes viajarán a Mendoza.

Segunda Copa País, segunda conquista para la selección de la Liga Albardón-Angaco con el pasaporte a la final regional en el bolsillo. Otra vez, Mendoza como destino y toda la ingeniería logística para estar a la altura. El año pasado, el destino fue General Alvear en el sur mendocino, ahora es Tupungato, mucho más cerca.

Mover, trasladar y sostener una delegación de 35 personas no es sencillo cuando se hace por cuenta propia. Solo el respaldo de algunos allegados, instituciones que se decidieron a estar con el campeón de la Zona San Juan, lograron que este martes desde las 20,30 salga la delegación desde la sede de la liga.

Habrá una pausa en Mendoza capital para la cena y luego el traslado al Hotel Tupungato, donde quedarán concentrados para el partido de ida del miércoles a las 16 en el Club Deportivo El Gato.

El presidente de la Liga albardonera, Andrés Alderete, remarcó el apoyo de mucha gente para poder conseguir esto. 'Los municipios de Albardón y Angaco, además de la Secretaría de Deportes y en particular el vice gobernador Fabían Martín han sido los pilares para poder armar el viaje. No son tiempos sencillos para nadie y menos las ligas departamentales. Vamoa a poder viajar con tiempo, con las previsiones necesarias y esperamos responder en la cancha. Estamos viviendo un momento muy lindo. El año pasado, llegamos hasta esta instancia y caímos con la gente de General Alvear, ahora queremos superar esta fase y estamos muy ilusionados'.