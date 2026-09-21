La Fórmula 1 analiza un cambio inesperado para definir el campeonato por la tensión en Medio Oriente

La Fórmula 1 atraviesa la etapa decisiva de la temporada 2026 y la creciente tensión en Medio Oriente podría obligar a modificar el tramo final del calendario. Ante el riesgo de que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi no puedan disputarse, la categoría ya analiza una alternativa: trasladar la definición del campeonato al histórico circuito de Imola, en Italia , el próximo 6 de diciembre.

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Por el momento, el cambio de sede no fue confirmado oficialmente , pero la organización ya habría avanzado con preparativos para una eventual mudanza. Entre las medidas adoptadas aparecen reservas hoteleras en Imola y conversaciones para organizar allí la última fecha del campeonato .

La situación está vinculada al escenario de seguridad en Medio Oriente. Aunque las autoridades de Qatar y Emiratos Árabes Unidos sostienen que existen condiciones para garantizar la realización de los eventos, los recientes ataques volvieron a poner bajo análisis la continuidad del calendario tal como estaba previsto.

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari podría convertirse así en el escenario de una definición excepcional de la Fórmula 1. Sin embargo, trasladar la última fecha a diciembre implicaría afrontar un problema adicional: el invierno europeo .

Las condiciones climáticas obligarían a modificar parte de la infraestructura habitual. Según la alternativa que se analiza, no sería posible instalar la totalidad de las tribunas tubulares , mientras que el estacionamiento debería limitarse a sectores pavimentados debido a las condiciones del terreno.

La decisión definitiva todavía no está tomada. La conducción de la categoría, encabezada por Stefano Domenicali, habría optado por esperar hasta los primeros días de octubre para evaluar la evolución de la situación internacional.

Uno de los factores determinantes podría ser una eventual alerta formal de viaje emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. En caso de que esa recomendación se active, el traslado de la definición a Imola pasaría a ser una alternativa concreta.

Antonelli podría definir el título en casa

El eventual cambio también tendría una particularidad deportiva. Si Imola finalmente recibe la última carrera, Kimi Antonelli podría tener la posibilidad de consagrarse campeón ante el público italiano.

El piloto de Mercedes llega a esta instancia como líder del campeonato y mantiene una ventaja de 81 puntos sobre George Russell, su compañero de equipo y principal perseguidor.

La posibilidad de disputar una definición en Italia le agregaría un condimento especial a una temporada que podría tener un cierre diferente al previsto originalmente.

Colapinto, ante un nuevo desafío en Azerbaiyán

Mientras la Fórmula 1 analiza qué ocurrirá con las últimas fechas, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos y mantener el buen momento que atraviesa desde el reinicio de la actividad.

La particularidad de esta fecha es que la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre a las 9 de la Argentina, en lugar del tradicional domingo.

El Gran Premio tendrá 51 vueltas sobre un circuito de 6,003 kilómetros, con una distancia total de 306,049 kilómetros.