    • 12 de septiembre de 2026 - 12:12

    Franco Colapinto largará noveno en el Gran Premio de España tras una buena clasificación

    El piloto argentino avanzó a la Q3 por segundo Gran Premio consecutivo y terminó noveno con Alpine. Lando Norris se quedó con la pole, seguido por Kimi Antonelli y Max Verstappen.

    Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto tendrá una gran oportunidad este domingo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, luego de completar una destacada clasificación en el circuito de Madring. El argentino terminó noveno con Alpine, fue el mejor del grupo que quedó detrás de los cuatro equipos más fuertes y volverá a disputar la Q3 por segundo Gran Premio consecutivo.

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    Colapinto registró 1:32.903 en su segundo intento de la Q3 y quedó a 1.079 segundos de la pole position. Además, superó por 138 milésimas al piloto de Racing Bulls Arvid Lindblad, quien terminó décimo con 1:33.041.

    La jornada había comenzado de manera positiva para el argentino. En la Q1 marcó 1:33.963 y terminó noveno, incluso por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que quedó undécimo. El francés finalmente sería eliminado en la siguiente instancia.

    Colapinto volvió a meterse entre los diez mejores

    La Q2 tuvo un cierre especialmente importante para el argentino. Después de abortar su primer intento, Colapinto salió nuevamente a pista sobre el final y consiguió una vuelta de 1:33.038, que le permitió avanzar a la última tanda.

    El piloto de Alpine terminó octavo en esa sesión y quedó 0.751 segundos por delante de Gasly, quien terminó eliminado en el puesto 14. También consiguió superar a Oscar Piastri y Arvid Lindblad por 166 milésimas en el tramo decisivo.

    Ya en la Q3, Colapinto comenzó con un tiempo de 1:33.389, que lo ubicó séptimo de manera momentánea. En los minutos finales todos los pilotos regresaron a pista para intentar mejorar sus registros y el argentino logró cerrar su clasificación con un 1:32.903 que finalmente le aseguró el noveno lugar.

    De esta manera, Colapinto largará desde la quinta fila y tendrá por delante a los pilotos de McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull que lograron meterse entre los ocho primeros.

    Norris sorprendió y se quedó con la pole

    Cuando parecía que la pole podía quedar en manos de Mercedes, Lando Norris apareció en los segundos finales y marcó 1:31.824 para quedarse con el primer lugar de la grilla.

    El británico aventajó apenas por 11 milésimas a Kimi Antonelli, que había saltado a la punta con un registro de 1:31.835. Tercero terminó Max Verstappen, con 1:31.964, mientras que Lewis Hamilton completó la primera fila de protagonistas con un tiempo de 1:32.013.

    Así, el orden de los primeros diez para el Gran Premio de España quedó:

    • Lando Norris
    • Kimi Antonelli
    • Max Verstappen
    • Lewis Hamilton
    • George Russell
    • Charles Leclerc
    • Oscar Piastri
    • Liam Lawson
    • Franco Colapinto
    • Arvid Lindblad

    El argentino afrontará este domingo una carrera en la que partirá desde una posición privilegiada para Alpine, con la posibilidad de pelear por puntos y, sobre todo, de confirmar el buen rendimiento que mostró durante toda la clasificación.

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