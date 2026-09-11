Franco Colapinto cerró 15° la segunda práctica en Madrid y completó su primer día en el nuevo circuito

Franco Colapinto completó este viernes su primera jornada de actividad en el flamante Madring de Madrid y terminó 15° en la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1 . El piloto argentino marcó un tiempo de 1:35.886 con neumáticos blandos y cerró un día dedicado principalmente a conocer un trazado completamente nuevo para toda la categoría.

Franco Colapinto vuelve a acelerar en la Fórmula 1: hora y TV de las prácticas del GP de España

El representante de Alpine completó 21 giros durante la FP2 y quedó a 2.224 segundos de Andrea Kimi Antonelli, quien dominó la sesión con Mercedes al marcar 1:33.662. Charles Leclerc terminó segundo, a solamente 0.113, mientras que Lewis Hamilton completó los tres primeros lugares con la otra Ferrari.

El programa de trabajo de Colapinto estuvo concentrado durante buena parte de la sesión en los neumáticos medios , antes de pasar a las gomas blandas para buscar una vuelta rápida. En ese intento logró mejorar su tiempo hasta el 1:35.886, aunque un segundo sector irregular le impidió bajar todavía más su registro.

Su compañero Pierre Gasly terminó 11° , con un tiempo de 1:34.959, por lo que el argentino quedó a 0.927 segundos del francés. La tanda sufrió además una interrupción importante por el accidente de Arvid Lindblad, quien perdió el control de su Racing Bulls y provocó una bandera roja que detuvo la actividad durante casi 15 minutos.

La jornada también tuvo una situación llamativa con Lando Norris , quien apenas pudo completar dos vueltas antes de permanecer durante buena parte de la sesión en boxes por trabajos en la caja de cambios de su McLaren. Pese a su accidente, Lindblad había mostrado un gran ritmo y terminó cuarto, apenas 0.228 segundos detrás de Antonelli.

Cómo le había ido a Colapinto en la primera práctica

El comienzo del viernes había sido ligeramente mejor en términos de posición para el piloto argentino. Colapinto terminó 13° en la FP1, tras completar 24 vueltas y registrar un tiempo de 1:35.933, a 1.856 segundos de George Russell, que había liderado la primera sesión con 1:34.077.

Además, en aquella primera salida a pista había quedado por delante de Gasly. El francés terminó 14° con 1:36.244, más de tres décimas por detrás del argentino. Ya en la segunda práctica, el orden interno de Alpine se invirtió, aunque Colapinto consiguió mejorar en 47 milésimas su mejor vuelta respecto de la sesión inicial.

El viernes dejó así una primera toma de contacto completa con el Madring, escenario que debuta este año en el calendario de Fórmula 1. El circuito combina sectores urbanos y permanentes y representa una incógnita para equipos y pilotos, que deberán seguir ajustando configuraciones antes de la clasificación. La pista tiene una extensión superior a los 5,4 kilómetros y la carrera se disputará a 57 vueltas.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La actividad continuará este sábado 12 de septiembre con la tercera y última práctica libre desde las 7.30 de Argentina. Después llegará uno de los momentos decisivos del fin de semana: la clasificación comenzará a las 11 y determinará la grilla de largada para la carrera.

El Gran Premio de España se correrá el domingo 13 de septiembre desde las 10 de Argentina. Serán 57 vueltas al nuevo circuito madrileño, con una distancia total superior a los 308 kilómetros, en la primera carrera oficial de Fórmula 1 que disputará el Madring.

Para Colapinto, el sábado será clave después de un viernes de aprendizaje. Tras ser 13° en la FP1 y 15° en la FP2, el argentino tendrá una hora más para ajustar su Alpine antes de salir a buscar su posición de largada en un circuito donde todos todavía están descubriendo los límites.