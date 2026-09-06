Franco Colapinto remontó en Monza y terminó noveno en el Gran Premio de Italia

El argentino tuvo una carrera de altibajos en el circuito de Monza: llegó a ubicarse tercero, sufrió un despiste que lo hizo retroceder varias posiciones y finalmente recuperó terreno para sumar dos puntos con Alpine.

Franco Colapinto cerró una intensa jornada en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con un noveno puesto que le permitió sumar dos puntos para Alpine.

El piloto argentino largó desde la séptima posición y tuvo un comienzo sobresaliente. En las primeras vueltas aprovechó las circunstancias de la carrera y llegó a ubicarse en el tercer lugar, en una de sus mejores posiciones durante una competencia de la temporada.

Sin embargo, la carrera se complicó poco después. Colapinto sufrió un despiste que lo hizo caer hasta el puesto 15 y luego perdió otra posición. Lejos de bajar los brazos, el argentino comenzó una remontada que le permitió volver a meterse entre los diez primeros.

La competencia también estuvo marcada por el fuerte accidente de Charles Leclerc, que provocó una bandera roja y obligó a detener la carrera durante varios minutos. Tras la reanudación, Colapinto mantuvo la concentración y consiguió recuperar posiciones hasta cruzar la bandera a cuadros en el noveno lugar.

Dos puntos para Alpine El resultado significó dos unidades para Colapinto y Alpine, en una carrera que parecía complicarse después del despiste, pero que terminó con una recompensa para el argentino.