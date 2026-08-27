Franco Colapinto seguirá en Alpine: fue confirmado para correr en la Fórmula 1 en 2027

Se terminó la incertidumbre. Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la temporada 2027 de la Fórmula 1 , por lo que el argentino continuará en la máxima categoría por una temporada más. La escudería francesa oficializó la renovación este jueves y despejó una de las grandes incógnitas que tenía la grilla.

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El piloto de 23 años seguirá acompañado por Pierre Gasly , en una dupla que Alpine decidió mantener por tercer año consecutivo. La continuidad representa un respaldo para Colapinto, que durante la actual temporada logró consolidarse dentro del equipo y mejorar sus resultados.

La confirmación llega después de varias semanas de especulaciones sobre el futuro del argentino. Durante el receso de la Fórmula 1, Colapinto aparecía entre los pilotos que todavía no tenían asegurada su butaca para 2027, aunque desde Alpine habían dado distintas señales sobre la posibilidad de mantenerlo.

La escudería valoró especialmente la evolución que tuvo el argentino durante la temporada. Entre sus actuaciones destacadas aparece el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá , además de otros resultados que le permitieron sumar puntos importantes para el campeonato.

Flavio Briatore, una de las principales autoridades de Alpine, había seguido de cerca el crecimiento del piloto y remarcado la importancia de darle continuidad a la alineación para trabajar en el desarrollo del equipo.

Con la renovación, Colapinto tendrá ahora la posibilidad de afrontar una temporada completa con mayor estabilidad y con el objetivo de seguir creciendo dentro de la Fórmula 1.

Un nuevo desafío para el argentino

La temporada 2027 tendrá además importantes cambios técnicos en la categoría. Alpine dejará atrás sus unidades de potencia Renault y utilizará motores Mercedes, una modificación que podría convertirse en un factor determinante para el rendimiento del equipo.

La confirmación de Colapinto también le permite concentrarse de lleno en el cierre de la temporada 2026, antes de afrontar un nuevo año en la máxima categoría.

Así, el argentino ya tiene asegurado su lugar en la Fórmula 1 2027 y continuará defendiendo los colores de Alpine en busca de dar otro salto en su carrera.