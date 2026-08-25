Polémica en la F1: Colapinto ganó una votación, pero el premio terminó en manos de Verstappen

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de una polémica en la Fórmula 1, aunque esta vez no fue por lo ocurrido dentro de la pista. El piloto argentino fue el más votado por los fanáticos en una encuesta oficial de la categoría para elegir el mejor sobrepaso de julio, pero el reconocimiento finalmente fue anunciado para Max Verstappen.

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La situación generó sorpresa entre los seguidores del piloto de Alpine, ya que los resultados de la votación habían mostrado una clara ventaja para Colapinto. El argentino consiguió el 56% de los votos , mientras que Verstappen quedó segundo con el 37% . Más atrás aparecieron Liam Lawson y Lewis Hamilton, ambos con el 3%, mientras que otra maniobra del neerlandés recibió apenas el 1%.

La votación había sido realizada a través del sitio oficial de la Fórmula 1 y el resultado se conoció el pasado 5 de agosto , una vez finalizada la compulsa. La maniobra elegida por los fanáticos fue el espectacular doble adelantamiento que Colapinto protagonizó sobre Pierre Gasly y Liam Lawson durante el Gran Premio de Bélgica .

La acción ocurrió en la vuelta 31 de las 44 disputadas en el circuito de Spa-Francorchamps. Colapinto marchaba en la duodécima posición cuando aprovechó la lucha entre Gasly y Lawson para lanzarse sobre ambos y completar un doble sobrepaso antes de la chicana.

El adelantamiento de Verstappen a Hamilton en Hungría, ganador del adelantamiento del mes de julio Aún y ganar el voto popular el adelantamiento de Colapinto, este ha salido como ganador #F1 #DutchGP pic.twitter.com/0sGjXdsFD8

El argentino sacó provecho de la succión del auto que tenía delante y de la energía eléctrica que había acumulado durante varias vueltas. Con una importante diferencia de velocidad, se metió por el sector interno y logró superar a los dos rivales en uno de los sectores más veloces del trazado belga. La maniobra le permitió avanzar hasta la zona de puntos.

Sin embargo, la sorpresa llegó posteriormente. Mientras los fanáticos de Colapinto esperaban que la Fórmula 1 oficializara el resultado de la encuesta, apareció un video en el que Verstappen era presentado como ganador del “Overtake of the Month”, el premio a la mejor maniobra del mes.

El reconocimiento correspondió finalmente al neerlandés por su adelantamiento sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría, pese a que en la votación publicada por la propia categoría Colapinto había obtenido una diferencia considerable.

La situación rápidamente llamó la atención de los seguidores del argentino, especialmente porque el resultado de la encuesta mostraba una ventaja de 19 puntos porcentuales para Colapinto sobre Verstappen.

La polémica se suma a una semana particular para el piloto de Alpine, que viene de protagonizar el Gran Premio de Países Bajos, donde recibió dos sanciones durante la carrera por situaciones vinculadas al cumplimiento de las banderas amarillas. Esas penalizaciones condicionaron fuertemente su actuación en Zandvoort.

Más allá de la controversia por el premio, el doble adelantamiento de Colapinto en Bélgica quedó como una de las maniobras más destacadas de su temporada y volvió a poner al argentino entre los protagonistas elegidos por los seguidores de la Fórmula 1.