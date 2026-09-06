    • 6 de septiembre de 2026 - 13:18

    [VIDEO] Así fue el despiste de Franco Colapinto en el GP de Italia

    El pilto argentino se salió de pista cuando se encontraba en el tercer puesto.

    Despiste de Franco Colapinto.

    Despiste de Franco Colapinto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto venía concretando una de sus mejores actuaciones desde su arribo a la Fórmula 1, pero la ilusión sufrió un duro e inesperado revés en el Gran Premio de Italia. Cuando el piloto argentino se encontraba afirmado en la tercera posición y con serias aspiraciones de pelear por un podio histórico, un imprevisto despiste lo dejó relegado a los últimos lugares de la competencia.

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    El incidente se produjo en un tramo decisivo del Gran Premio, mientras el joven bonaerense mantenía un ritmo sólido y contenía a los autos que venían por detrás. En una de las curvas rápidas del icónico circuito lombardo, el Alpine del argentino perdió adherencia, pisó el sector externo del trazado y terminó saliéndose de la pista.

    A pesar de que Colapinto logró controlar el auto, y evitar un impacto contra las protecciones, el paso por el leca y el pasto le costó valiosos segundos. Al momento de reincorporarse a la cinta asfáltica, el grueso del pelotón ya lo había superado en velocidad.

    La maniobra obligó al oriundo de Pilar a retomar la marcha desde el fondo de la grilla, pulverizando el excelente trabajo previo que lo había colocado en los puestos de vanguardia.

    A partir del despiste, el plan de trabajo del equipo cambió de forma drástica, pasando a un régimen de ataque para intentar recuperar el mayor terreno posible en los giros finales. Desde los pits le indicaron al argentino mantener la calma y cuidar el desgaste de la unidad para sostener un ritmo competitivo.

    Aunque el trago amargo privó a los fanáticos de ver al representante nacional en los puestos de privilegio, la actuación de Colapinto en Monza volvió a demostrar que tiene la velocidad y el temple para pelear mano a mano con la élite del automovilismo mundial.

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