Colapinto volvió a superar a Gasly en Monza, terminó 11° y dejó una alerta: "Empeoramos bastante"

Franco Colapinto completó este viernes su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Italia con otra actuación competitiva: después de terminar noveno en la FP1, cerró la segunda práctica en el 11° puesto y nuevamente por delante de Pierre Gasly , aunque dejó una advertencia sobre el comportamiento del Alpine.

Franco Colapinto seguirá en Alpine: fue confirmado para correr en la Fórmula 1 en 2027

El piloto argentino marcó un tiempo de 1:23.619 , a 1.060 segundos de George Russell, quien fue el más rápido de la sesión con Mercedes. Gasly terminó 14°, con un registro de 1:23.773, por lo que Colapinto volvió a imponerse en la comparación interna del equipo.

La tanda tuvo además un momento de tensión para el pilarense, que protagonizó una salida de pista a alta velocidad en la zona de la variante Ascari. Pudo continuar sin consecuencias y completó 28 vueltas.

La jornada había comenzado de manera prometedora. En la primera práctica, Colapinto terminó noveno pese a sufrir un inconveniente en el motor que condicionó parte de su trabajo con poca carga de combustible. Según explicó luego, consideraba que todavía tenía margen para bajar considerablemente su tiempo.

El escenario cambió durante la FP2. Aunque mejoró su registro absoluto, el argentino contó que las sensaciones con el monoplaza fueron peores.

“En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás”, reconoció tras bajarse del auto.

Colapinto explicó que el Alpine perdió adherencia y se volvió más difícil de controlar tanto en la entrada como en la salida de las curvas. “El auto no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva”, detalló.

Y cerró con la frase que sintetizó sus sensaciones: “En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante, así que hay que entender el por qué”.

Un viernes por delante de sus dos compañeros

Más allá de las dudas técnicas, el balance en posiciones dejó una señal positiva para el argentino. En la FP1 había quedado por delante de Paul Aron, quien ocupó el auto de Gasly durante esa sesión, y en la segunda práctica terminó tres lugares por encima del francés.

Colapinto está utilizando en Monza el paquete de actualizaciones que Alpine había estrenado previamente en el auto de Gasly. El equipo introdujo modificaciones en distintas áreas del A526 con el objetivo de mejorar un rendimiento que había mostrado limitaciones durante buena parte de la temporada.

En la punta, George Russell dominó la FP2 con 1:22.559, seguido por Charles Leclerc a 0.120 y Kimi Antonelli a 0.141. Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri completaron los seis primeros lugares.

Para Alpine, en cambio, el desafío será interpretar por qué el auto de Colapinto perdió sensaciones entre una sesión y otra antes de llegar al momento decisivo del fin de semana.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La actividad continuará este sábado 5 de septiembre con la tercera práctica libre desde las 7 de la mañana de Argentina. Más tarde llegará la clasificación, prevista para las 11, donde Colapinto buscará confirmar el buen ritmo mostrado por momentos durante el viernes.

La carrera del Gran Premio de Italia se disputará el domingo 6 de septiembre desde las 10 en el Autódromo Nacional de Monza.

El viernes dejó así dos caras para el argentino: buenos resultados en la tabla y otra victoria interna frente a Gasly, pero también dudas sobre un Alpine que, según sus propias palabras, dio un paso hacia atrás entre la primera y la segunda práctica.