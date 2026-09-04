La AFA anunciará el lunes los amistosos de la Selección para septiembre y octubre: qué pasará con Messi

La Selección Argentina está a punto de comenzar oficialmente la era posterior a Lionel Messi . La AFA confirmó que el próximo lunes 7 de septiembre anunciará los amistosos que disputará el equipo de Lionel Scaloni durante la ventana internacional de septiembre y octubre, con rivales, sedes y fechas todavía por definir.

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Serán los primeros compromisos de la Albiceleste después del Mundial 2026, en el que terminó como subcampeona tras caer ante España en la final, pero toda la atención estará puesta en una pregunta que trasciende esos encuentros: ¿habrá una última aparición de Messi con la camiseta argentina?

El capitán anunció el pasado 31 de agosto el final de su trayectoria en la Selección después de más de dos décadas, 207 partidos y 125 goles. Sin embargo, desde la AFA existe interés en que el cierre tenga también un último capítulo frente al público argentino , más allá de que su retiro deportivo ya fue comunicado.

Por ahora, no está confirmado que Messi vaya a participar de alguno de los próximos amistosos ni que vuelva a ponerse oficialmente la camiseta número 10.

Según informó TyC Sports, existe ilusión dentro del fútbol argentino por verlo una vez más dentro de una cancha en el país, pero cualquier participación dependerá exclusivamente de la voluntad del futbolista.

En AFA, además, ya había surgido la idea de organizarle una despedida especial en el estadio Monumental, aunque el proyecto quedó sujeto a la decisión del propio Messi después de su anuncio.

Por eso, el anuncio del lunes podría despejar parte de las dudas. Si alguno de los encuentros se disputa en Buenos Aires, volverá a tomar fuerza la posibilidad de que el ex capitán sea homenajeado ante los hinchas, aunque eso no implica necesariamente que vaya a jugar.

Dónde podría jugar la Selección

La próxima ventana internacional se extenderá entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y, desde este año, tendrá un formato ampliado que permite disputar hasta cuatro encuentros.

La AFA trabaja con la posibilidad de organizar dos o tres amistosos en Argentina. Si bien todavía falta la oficialización, las negociaciones más avanzadas apuntan a tres posibles escenarios:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Córdoba

Rosario

Los rivales todavía no trascendieron. También había existido la posibilidad de realizar una gira por China, pero esa alternativa quedó descartada luego del retiro de Messi.

Será, además, el comienzo de una etapa de transición para Scaloni, que deberá empezar a construir una Selección sin el futbolista que fue su capitán y máximo referente durante todo su ciclo.

La mirada comenzará a posarse sobre nombres como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Emiliano Martínez, llamados a asumir todavía más protagonismo en el camino hacia la Copa América 2028 y, posteriormente, el Mundial 2030.

Las sanciones que también condicionan los amistosos

La planificación tendrá otro elemento a resolver: las sanciones impuestas después de los incidentes ocurridos durante la final del Mundial.

Argentina afrontará restricciones de público en sus próximos compromisos y varios integrantes del plantel recibieron suspensiones. Entre ellos aparecen Leandro Paredes, con diez partidos; Nahuel Molina, con siete; Roberto Ayala, con tres; y Thiago Almada, con uno.

Por eso, además de conocer rivales y escenarios, habrá expectativa por saber cómo impactarán esos castigos en los encuentros preparatorios.

El lunes comenzarán a aparecer las primeras respuestas. La Selección conocerá su nueva agenda y dará el primer paso hacia una etapa inédita del ciclo Scaloni.

Pero aun cuando los amistosos tengan rivales, horarios y estadios confirmados, la gran pregunta seguirá teniendo el mismo protagonista: Lionel Messi y la posibilidad de que el fútbol argentino pueda despedirlo una última vez dentro de una cancha.