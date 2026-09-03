Gonzalo Molina fue convocado a la Selección Argentina para los ODESUR Rosario 2026

Gonzalo “Chalo” Molina volverá a representar a la Argentina en un escenario internacional. El piloto sanjuanino fue convocado para integrar la Selección Argentina de BMX Racing en los Juegos ODESUR Rosario 2026 y afrontará su cuarta participación en la competencia, con la ilusión de volver a subir al podio.

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El corredor de 31 años, representante del Club Bicicross de Rawson, integrará el equipo nacional en la categoría Elite Men junto a Federico Villegas. En la rama femenina estarán Agustina Cavalli y Agostina Ruarte, mientras que la dupla técnica estará conformada nuevamente por Ariel Katogui y Juan Pablo Bruno.

La convocatoria de Molina había sido anunciada por la Federación Argentina de Bicicross a comienzos de agosto. El sanjuanino cuenta además con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La competencia de BMX Racing tendrá como subsede a Rafaela, Santa Fe, donde se construyó una nueva pista dentro del complejo deportivo del área Ecoparque.

Una nueva pista y un desafío especial para Molina

El circuito tiene 400 metros de extensión, cuatro rectas, tres curvas peraltadas y una superficie especialmente preparada para la disciplina.

La actividad comenzará el miércoles 16 de septiembre con las pruebas de contrarreloj individual. Al día siguiente, jueves 17, se disputarán las series clasificatorias, semifinales y finales por las medallas, tanto en la rama masculina como femenina.

Cuarta participación y una historia de podios

Molina llega a esta edición con un antecedente destacado en los Juegos ODESUR. En sus tres participaciones anteriores siempre logró avanzar hasta las instancias decisivas.

Su debut fue en Santiago de Chile 2014, cuando tenía apenas 18 años y consiguió la medalla de bronce. Cuatro años después, en Cochabamba 2018, volvió a subir al podio y se quedó con la presea plateada.

En los Juegos de Asunción 2022, el sanjuanino quedó muy cerca de repetir una medalla y finalizó en el cuarto puesto de la clasificación general.

Ahora, en Rosario 2026, “Chalo” tendrá una nueva oportunidad de pelear por una medalla y ampliar su historia con la camiseta de la Selección Argentina.