Colapinto conoció al Rayo McQueen y tuvo un insólito blooper con el mate

Franco Colapinto ya está instalado en Monza para afrontar un nuevo fin de semana de Fórmula 1, pero antes de subirse al Alpine tuvo un encuentro inesperado que rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la previa: se cruzó con el Rayo McQueen y terminó protagonizando un blooper con su infaltable equipo de mate .

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El piloto argentino se acercó al famoso protagonista de Cars para observarlo y sacarse algunas fotos. Mientras caminaba con el termo abierto, derramó agua caliente sobre su mano derecha y reaccionó inmediatamente por la quemadura. El incidente no pasó a mayores y Colapinto continuó con normalidad sus actividades en el paddock.

Colapinto se acercó al Rayo McQueen y terminó sufriendo un pequeño accidente con el agua caliente del mate. Video: Alpine F1 Team.

La secuencia tuvo incluso un detalle todavía más cinematográfico: parte del agua salió despedida muy cerca del auto de McQueen y el argentino se alejó rápidamente después del descuido, una escena que despertó numerosas reacciones en las redes sociales.

La presencia del icónico auto rojo en Monza no es casual. La Fórmula 1, Disney y Mercedes-AMG prepararon una acción especial para celebrar los 20 años del estreno de Cars , película de Pixar que llegó a los cines originalmente en 2006.

Como parte del festejo, Lightning McQueen tendrá una aparición especial e incluso realizará una vuelta honorífica en Monza. Además, el Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ utilizado como Safety Car oficial de la Fórmula 1 llevará durante el fin de semana una decoración inspirada especialmente en Cars.

El Rayo McQueen hace una aparición especial este fin de semana de carrera para celebrar el 20º aniversario de Cars.

La iniciativa forma parte de “Fuel the Magic”, la alianza entre la Fórmula 1 y Disney, que recientemente fue extendida hasta 2028. La colaboración busca unir el automovilismo con algunos de los personajes más reconocidos de la compañía y ya incluye merchandising y distintas experiencias para los fanáticos.

Así, Colapinto terminó cruzándose en el “Templo de la Velocidad” con probablemente el auto de carreras animado más famoso del mundo. Aunque, esta vez, el mayor peligro no estuvo en una curva de Monza, sino en el termo.

Cuándo corre Colapinto en Monza

Después del particular comienzo de fin de semana, lo importante llegará sobre la pista. El Gran Premio de Italia será la 13ª fecha de la temporada 2026 y se disputará en el histórico circuito de Monza, de 5,793 kilómetros.

La actividad para Colapinto comenzará este viernes 4 de septiembre, con la primera práctica libre desde las 7.30 de Argentina y la segunda desde las 11. El sábado tendrá la tercera práctica desde las 7, mientras que la clasificación comenzará a las 11.

La carrera será el domingo 6 de septiembre desde las 10 de la mañana de Argentina.

Además, el argentino dispondrá en Monza de las mismas especificaciones que su compañero Pierre Gasly, con modificaciones en el piso, difusor, pontones y sector trasero del Alpine, por lo que habrá expectativa por comprobar si las novedades permiten mejorar el rendimiento del monoplaza.