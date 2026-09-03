UPCN tuvo una prueba de alto nivel ante Japón B y ya piensa en sus grandes desafíos de la temporada

UPCN San Juan Vóley continúa tomando ritmo de cara a una nueva temporada y anoche tuvo una prueba diferente en su preparación. El conjunto sanjuanino recibió a Japón B, en un amistoso que terminó con triunfo del seleccionado asiático por 3-0, pero que le permitió al equipo de Fabián Armoa seguir probando variantes y ganar minutos de juego.

UPCN vuelve a jugar ante su gente y abre la pretemporada frente a Japón B

UPCN cayó ante Japón B en un partidazo y buscará revancha este miércoles

El encuentro se disputó en el estadio de UPCN ante un importante marco de público y tuvo parciales de 25-22, 25-19 y 25-23. La paridad en algunos pasajes obligó al equipo sanjuanino a mantenerse concentrado y le dio al cuerpo técnico una nueva oportunidad para evaluar el funcionamiento del plantel.

Lejos de terminar con el tercer set, ambos entrenadores decidieron aprovechar la jornada y jugar un parcial adicional. Japón B volvió a quedarse con la victoria, esta vez por 29-27, en un cierre muy ajustado.

El resultado quedó en segundo plano frente a la importancia de la experiencia. Para UPCN, recibir en San Juan a un seleccionado asiático representó un acontecimiento especial y una oportunidad para medirse ante un rival con una escuela de vóley diferente.

Además, el amistoso permitió que todos los integrantes del plantel 2026/27 tuvieran participación a lo largo de los distintos sets. Armoa continúa así con la evaluación de sus jugadores y con el armado de un equipo que tendrá varios desafíos durante los próximos meses.

UPCN ya tiene la mira puesta en la competencia oficial

La preparación del conjunto sanjuanino apunta principalmente a la Liga Argentina y al Campeonato Sudamericano de Clubes, además de los torneos satélites de ACLAV.

Para ello, UPCN incorporó jugadores como el armador Gaspar Bittar, el opuesto serbio Petar Premovic, el central Pablo Crer y el líbero Tomás Ruiz, entre otros nombres que se sumaron al plantel.

El amistoso ante Japón B fue, en ese sentido, una nueva estación dentro de una pretemporada en la que UPCN busca consolidar su funcionamiento, encontrar el mejor equipo y llegar de la mejor manera al inicio de una temporada que tendrá competencia nacional e internacional.