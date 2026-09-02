Copa Argentina: Boca Juniors le ganó a Vélez por penales con el arquero Álvaro Montero como héroe

Boca sacó adelante un partido de enorme tensión ante Vélez y consiguió el boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras un 0-0 sin goles en Córdoba, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena se impuso 4-3 en los penales, con Agustín Montero como gran protagonista.

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Boca Juniors enfrentará a Vélez en Córdoba por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

El encuentro comenzó trabado, con ambos equipos disputando cada pelota y pocas situaciones claras. A los 10 minutos, el partido se detuvo para realizar un minuto de aplausos en homenaje a Lionel Messi, luego de que el capitán de la Selección Argentina anunciara su retiro del combinado nacional.

Con el correr de los minutos, Boca comenzó a encontrar espacios y tuvo las ocasiones más peligrosas de la primera etapa. A los 21 minutos, Marchiori evitó el gol ante una definición de Belmonte, mientras que en la segunda jugada Ascacibar probó de media distancia y su remate se fue apenas desviado.

El arquero de Vélez volvió a aparecer a los 33 minutos, cuando respondió ante un cabezazo de Belmonte tras un centro de Villa. Poco después, el propio Belmonte tuvo una oportunidad inmejorable, pero no consiguió acertarle al arco.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Boca intentó romper el cero y llegó a convertir a los cinco minutos, pero la acción fue correctamente anulada por posición adelantada de Merentiel.

A los 21 minutos, Velasco volvió a quedar cerca del gol luego de una gran habilitación de Paredes, pero su remate cruzado pasó muy cerca del palo.

El tramo final tuvo toda la tensión que le había faltado al partido. A los 44 minutos, Vélez encontró una contra y Montero derribó al delantero dentro del área. Penal para el Fortín. Sin embargo, Dylan Godoy ejecutó el remate a la derecha del arquero y la pelota terminó impactando en el palo.

Así, el encuentro terminó 0-0 y la clasificación debió resolverse desde los doce pasos.

Boca ganó una tanda de penales infartante

La serie comenzó con Lautaro Blanco, quien convirtió para Boca. Luego, Montero apareció para contener el remate de Elías Gómez y darle ventaja al Xeneize.

Kevin Zenón marcó el segundo para Boca, mientras que Joaquín García descontó para Vélez. En el tercer turno, Enner Valencia no pudo con Marchiori, pero Simón Escobar convirtió para el Fortín y dejó la tanda 2-2.

Leonel Flores volvió a poner arriba a Boca y Rodrigo Aliendro respondió para Vélez. Con el marcador 3-3, Carlos Palacios asumió la responsabilidad y convirtió para dejar al Xeneize a un penal de la clasificación.

Entonces llegó nuevamente Montero. Thiago Silvero fue el encargado de patear para Vélez, pero el arquero de Boca volvió a hacerse gigante y atajó el remate que selló el 4-3 definitivo.

De esta manera, Boca eliminó a Vélez y se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

Ahora se viene Racing

Con el triunfo, Boca enfrentará a Racing en los cuartos de final. La Academia había conseguido su boleto a esta instancia tras vencer 1-0 a Belgrano, por lo que ahora quedó definido uno de los cruces de la próxima ronda.

El Xeneize sigue con vida en la Copa Argentina y buscará dar otro paso rumbo al título, en un certamen que además entrega al campeón un lugar en la Copa Libertadores 2027.