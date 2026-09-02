Agustina Albertario habló tras la consagración de Las Leonas y lanzó un picante comentario

La consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey generó festejos, pero también abrió un debate sobre el respaldo que recibe el deporte argentino. En ese contexto, Agustina Albertario, histórica integrante del seleccionado, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales y apuntó contra la dirigencia.

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Albertario aprovechó una publicación en Instagram para referirse a la discusión que se instaló alrededor del apoyo del Gobierno al deporte argentino. La exjugadora respondió a los cuestionamientos y dejó una postura contundente.

“Las cosas que hay que leer, Dios mío. No me pregunten a mí si el Gobierno nos apoya. Ningún Gobierno apoyó lo suficiente al deporte, ninguno”, escribió la exintegrante de Las Leonas.

Su mensaje apareció justamente después de la consagración del seleccionado femenino en el Mundial, un logro que volvió a poner al hockey argentino en el centro de la escena.

Además de referirse al acompañamiento de los gobiernos, Albertario apuntó contra la conducción de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) .

La histórica del seleccionado se retiró de Las Leonas en 2025, después de una extensa trayectoria internacional. Durante esos años consiguió, entre otros logros, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el bronce en París 2024.

Su publicación volvió a generar repercusión entre los seguidores del hockey argentino, especialmente por el momento elegido: apenas después de que Las Leonas alcanzaran un nuevo título mundial.