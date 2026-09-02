    • 2 de septiembre de 2026 - 14:48

    Agustina Albertario habló tras la consagración de Las Leonas y lanzó un picante comentario

    La histórica exjugadora de Las Leonas cuestionó el respaldo al deporte argentino y también hizo referencia a la conducción del hockey nacional.

    Agustina Albertario.
    Agustina Albertario.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey generó festejos, pero también abrió un debate sobre el respaldo que recibe el deporte argentino. En ese contexto, Agustina Albertario, histórica integrante del seleccionado, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales y apuntó contra la dirigencia.

    Leé además

    Mbappé.

    Mbappé era uno de los objetivos de una banda que planeaba secuestros: imputaron al líder

    Por Redacción Diario de Cuyo
    escandalo en uruguay: hinchas de danubio invadieron la cancha y atacaron a los jugadores

    Escándalo en Uruguay: hinchas de Danubio invadieron la cancha y atacaron a los jugadores

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fuerte mensaje de Agustina Albertario

    Albertario aprovechó una publicación en Instagram para referirse a la discusión que se instaló alrededor del apoyo del Gobierno al deporte argentino. La exjugadora respondió a los cuestionamientos y dejó una postura contundente.

    “Las cosas que hay que leer, Dios mío. No me pregunten a mí si el Gobierno nos apoya. Ningún Gobierno apoyó lo suficiente al deporte, ninguno”, escribió la exintegrante de Las Leonas.

    Su mensaje apareció justamente después de la consagración del seleccionado femenino en el Mundial, un logro que volvió a poner al hockey argentino en el centro de la escena.

    También cuestionó a la dirigencia del hockey

    Además de referirse al acompañamiento de los gobiernos, Albertario apuntó contra la conducción de la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

    La histórica del seleccionado se retiró de Las Leonas en 2025, después de una extensa trayectoria internacional. Durante esos años consiguió, entre otros logros, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el bronce en París 2024.

    Su publicación volvió a generar repercusión entre los seguidores del hockey argentino, especialmente por el momento elegido: apenas después de que Las Leonas alcanzaran un nuevo título mundial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Enzo Fernández.

    La reacción de Haaland al fichaje de Enzo Fernández por Manchester City

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Local. Mateo Bongiovanni será parte del fin de semana a toda velocidad en el San Juan Villicum.

    El San Juan Villicum se viste de gala y la ilusión local corre con Mateo Bongiovanni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Con lo justo. La Selección de Iglesia se acomodó a todo para ser parte de la Copa País. Viajes con lo justo, nada de concentraciones. Solo fútbol.

    Copa País: Iglesia y el más auténtico sentido de amor por una camiseta

    Por Ariel Poblete
    El seleccionado sanjuanino se quedó con el Tres Naciones después de una emocionante final ante Paraguay.

    El goalball es de San Juan y el seleccionado levantó el título del Tres Naciones

    Por Redacción Diario de Cuyo