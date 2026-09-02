Copa País: Iglesia y el más auténtico sentido de amor por una camiseta

Orgullo. Estar en la Copa País es un logro,. jugar en el Bicentenario es un sueño. Los iglesianos no se rinden.

Con lo justo. La Selección de Iglesia se acomodó a todo para ser parte de la Copa País. Viajes con lo justo, nada de concentraciones. Solo fútbol.

Amor de verdad. Amor por la camiseta, amor a la pelota. El más auténtico sentido de pasión por el fútbol viste a la selección de la Liga Iglesiana en esta edición de la Copa País. Es que con liga suspendida, sin recursos, en soledad y con el apoyo mínimo, los iglesianos afrontaron un torneo que no los tiene en igualdad de condiciones con seleccionados como el de la Liga Sanjuanina o Albardón-Angaco.

Pero eso no es barrera para los representantes del Norte sanjuanino. Dejan todo, se conforman con poco, nunca reclamaron y en la cancha, le hicieron frente a lo que sea. Ese orgullo es el motor de un Seleccionado de Iglesia que decidió jugar la Copa País en medio de una temporada extraña. Solamente hubo un torneo Sub 20 y sin chances de que todos se vayan a jugar en la Liga Jachallera reforzando varios equipos, Roly Montaño decidió ponerle el pecho a todo y poner a Iglesia en Copa País.

Sin recursos económicos disponibles, con préstamos de algunos clubes, con las camisetas del año pasado más las que entregó el gobierno provincial para esta edición, la selección de Iglesia se las arregló como pudo. Cada salida ronda los 800 mil pesos y ahi, el respaldo es contado con la mano. El municipio colaboró, también algunos concejales con donación de pelotas, el diputado departamental con medias, una radio iglesiana con los chalecos de entrenamientos. Todo a pulmón como remarca Montaño. Luego, las empresas y los comercios de la zona, aportaron algunas cosas pero llegan con lo justo.

UNA AVENTURA En el viaje de la primera rueda a Albardón, el plantel salió pasado el mediodía desde Rodeo para evitar el almuerzo porque no había. Llegaron a Albardón directo al estadio de Campo Afuera, jugaron y luego, la comida que fue un sanguche de supremas con alguna fruta. Nada más. Pero nadie se queja.

La preparación de cada partido también es otra aventura. Los clubes iglesianos no cedieron en principio ninguno de sus campos de juego. Solamente Sportivo Colola accedió y la Liga Iglesiana pudo ser local contra la Sanjuanina en el debut en esa cancha. Después, para entrenar solo las canchas auxiliares como la de Sportivo San Martín. Demasiados inconvenientes como para estar en las mismas condiciones que sus rivales porque Albardón por ejemplo, tiene a disposición el Polideportivo Municipal siempre. Pero en Iglesia, nadie se queja.