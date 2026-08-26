    • 26 de agosto de 2026 - 06:46

    Copa País: La Liga Sanjuanina y Albardón-Angaco se cruzan en el Bicentenario

    Los dos líderes de la Zona sanjuanina de la Copa País se enfrentan este miércoles desde las 21 en el estadio de Pocito.

    Candidatos. Los albardoneros se prepararon con todo para ser protagonistas de la Copa País y este miércoles visitarán a la Liga Sanjuanina.

    Candidatos. Los albardoneros se prepararon con todo para ser protagonistas de la Copa País y este miércoles visitarán a la Liga Sanjuanina.

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    Por Ariel Poblete

    Los miércoles son de la Copa País en el mapa nacional del fútbol y San Juan no se queda atrás porque tendrá partidazo. Es que a las 21, en el Estadio San Juan del Bicentenario, la Liga Sanjuanina recibirá a la Liga Albardón-Angaco en el cruce de punteros tras dos fechas disputadas.

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    Será desde las 21, en el Coloso de Pocito, cuando se vean otra vez cara a cara los dos seleccionados que apuntan a lograr la clasificación en esta zona sanjuanina que además integra la Liga Iglesiana que recibió autorización del Consejo Federal de seguir compitiendo pese a la suspensión de su afiliación.

    La Sanjuanina arrancó con triunfo en cancha de Colola venciendo por 3-1 a los iglesianos. Luego, vio con fecha libre, como la Liga albardonera -actual campeón zonal- debutó con triunfo también ganando 2-1. Ahora, en las posiciones San Juan tiene 3 puntos con +2 en goles contra los 3 puntos de Albardón con +1 en goles.

    Por eso será partido decisivo. La Sanjuanina tuvo algunos problemas con la cesión de jugadores para los entrenamientos y partidos, algo que lamentó el propio presidente, Juan Valiente, pero tiene un potencial enorme por calidad y cantidad de jugadores. En Albardón, el respaldo de los clubes es total y absoluto, aportando cada institución todo lo que tienen.

    En la edición pasada de la Copa País, la Sanjuanina y Albardón-Angaco se cruzaron en semifinales. En la serie, empataron los dos partidos pero en penales, los albardoneros se terminaron metiendo en la final que sería posteriormente contra la Liga Caucetera.

    Es miércoles de Copa País para los sanjuaninos y en esta versión acotada, hoy por hoy lo mejor que se puede ver y disfrutar es el mano a mano entre los dos grandes candidatos a la clasificación.

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