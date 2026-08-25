La Selección Argentina de voley ya entrena en San Juan: cómo comprar las entradas para los amistosos ante Japón

La Selección Argentina de vóley ya está en San Juan y comenzó a ponerse a punto para los dos amistosos internacionales que disputará esta semana ante Japón B. El plantel nacional realizó este martes su primer entrenamiento en el Estadio Aldo Cantoni, escenario que volverá a recibir al seleccionado argentino este viernes 28 y sábado 29 de agosto.

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Ambos encuentros se jugarán desde las 21, servirán como preparación y competencia de cara a los próximos desafíos del equipo.

Durante la jornada, el cuerpo técnico puso el foco en los trabajos técnicos y tácticos, buscando ajustar detalles y darle rodaje al equipo antes de los dos compromisos que tendrá como local.

Pero la presencia de la Selección tendrá además un condimento especial para los sanjuaninos. Manuel Armoa y Matías Sánchez, dos jugadores nacidos en la provincia, forman parte del plantel argentino y tendrán la posibilidad de vestir la camiseta nacional nada menos que ante su público.

La presencia de ambos genera una expectativa especial entre los aficionados locales, que podrán acercarse al Cantoni para acompañar a los dos representantes sanjuaninos en una nueva presentación del seleccionado argentino.

Cómo comprar las entradas

De cara a los dos amistosos, ya está habilitada la venta de entradas. No habrá venta online, por lo que quienes quieran asistir deberán adquirir sus tickets de manera presencial.

Los precios establecidos son:

Popular: $15.000.

Platea: $25.000.

Las entradas pueden comprarse en la Federación Sanjuanina de Vóleibol, durante su horario de atención, y también en todos los clubes afiliados de San Juan.

Además, habrá una última posibilidad para quienes todavía no hayan conseguido su entrada: el Estadio Aldo Cantoni tendrá venta de tickets el día de cada partido desde las 18.

Con el seleccionado ya instalado y trabajando en suelo sanjuanino, la cuenta regresiva comenzó. Este viernes y sábado, el Cantoni volverá a vestirse de celeste y blanco para recibir a la Argentina, con el atractivo extra de tener en cancha a dos jugadores de San Juan.