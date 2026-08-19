La dura carta de Chiqui Tapia a un mes de la final: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

A exactamente un mes de la final del Mundial 2026, Claudio “Chiqui” Tapia rompió el silencio con un fuerte mensaje en defensa de la Selección Argentina y apuntó contra quienes, después de la derrota ante España, instalaron sospechas sobre la actuación del equipo. El presidente de la AFA reclamó que se hagan cargo de aquellas acusaciones y aseguró que todavía espera disculpas.

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Argentina perdió la final disputada el 19 de julio por 1-0 ante España , que se consagró campeón con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario. La Albiceleste, que defendía el título obtenido en Qatar 2022, terminó así como subcampeona del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Este miércoles 19 de agosto, Tapia utilizó sus redes sociales para volver sobre lo que ocurrió después de aquel partido y cuestionar con dureza las versiones que hablaron de una supuesta “entrega” de la Selección.

“ Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado ”, comenzó el dirigente.

El titular de la AFA puso especialmente el foco en que, según sostuvo, ninguno de los responsables de difundir aquellas acusaciones se retractó después del paso de las semanas. “ Ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’ ”, escribió.

Tapia diferenció además lo que considera una equivocación de la difusión deliberada de una sospecha. En su publicación cuestionó a quienes, según su mirada, alimentaron durante varios días una versión que luego no pudieron sostener y posteriormente dejaron de referirse al tema.

“Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días”, señaló en uno de los tramos más contundentes del mensaje.

También defendió el compromiso de los jugadores durante el Mundial y contrapuso su actuación dentro de la cancha con las críticas que surgieron alrededor del equipo. “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha”, sostuvo, hubo quienes desde afuera “sembraban odio, dividían” y buscaban dañar la imagen del seleccionado.

La frase más fuerte de Tapia

El tramo de mayor dureza llegó cuando el presidente de la AFA se refirió específicamente a las acusaciones que pusieron en duda el compromiso de los futbolistas.

“De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, afirmó Tapia. Luego reforzó la idea al señalar que tampoco hay vuelta atrás después de poner bajo sospecha a quienes defendieron la camiseta argentina o acusarlos de haberse entregado.

El dirigente también apuntó contra el silencio posterior a la polémica y lanzó otro mensaje directo: “A todos ellos: háganse cargo”.

Para Tapia, el paso de las semanas no alcanza para cerrar lo sucedido. En ese sentido, sostuvo que callarse, esperar que el tema pierda repercusión o simplemente cambiar de conversación no elimina las acusaciones realizadas después de la definición mundialista.

El titular de la AFA cerró su descargo reivindicando al plantel, al cuerpo técnico y a quienes formaron parte de la campaña argentina. Su mensaje final volvió a establecer una diferencia entre quienes estuvieron dentro del campo de juego y aquellos a los que responsabilizó por alimentar las sospechas: “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.

A un mes de aquel 1-0 en Nueva Jersey que dejó a Argentina a las puertas del bicampeonato mundial, Tapia volvió así sobre una polémica que parecía haber quedado atrás y eligió hacerlo con uno de sus mensajes públicos más duros en defensa del equipo nacional.