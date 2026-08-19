Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente del tenis

El australiano quedó temporalmente fuera del circuito tras un control realizado durante el ATP 250 de Mallorca. Reconoció el resultado, pidió disculpas y aseguró que atraviesa un momento difícil de su carrera.

El mundo del tenis recibió este miércoles una noticia que sacudió al circuito: Nick Kyrgios dio positivo por un metabolito de cocaína en un control antidopaje y fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). La muestra había sido tomada el 22 de junio, durante el ATP 250 de Mallorca.

El análisis fue realizado por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que el 17 de julio confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. La sustancia está incluida en la lista de prohibiciones y no está permitida durante las competencias.

La suspensión provisoria de Kyrgios rige desde el 4 de agosto. Mientras permanezca vigente, el australiano no puede competir, entrenar ni asistir a eventos organizados o autorizados por la ATP, WTA, Grand Slam, World Tennis o federaciones nacionales. El tenista tiene la posibilidad de apelar la medida, aunque hasta el momento no lo hizo.

El descargo de Nick Kyrgios El propio jugador decidió hablar públicamente sobre el resultado a través de sus redes sociales. Kyrgios reconoció haber cometido un error y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

El australiano también pidió disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y especialmente a los jóvenes que lo tienen como referente. Además, explicó que los últimos años estuvieron marcados por lesiones que tuvieron un fuerte impacto físico y mental y por la dificultad de aceptar que su carrera podría estar llegando a su etapa final.