    • 18 de agosto de 2026 - 19:24

    El Clausura de fútbol local ya tiene la fecha 10 programada: días y horarios de cada uno de los partidos

    Se definió la programación de la 10° fecha del Clausura, que tendrá encuentros entre viernes y domingo. Trinidad-Alianza será el adelanto del fin de semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fecha 10 del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División ya tiene días, horarios y escenarios confirmados. La jornada comenzará el viernes con el duelo entre Atlético Trinidad y el líder Atlético Alianza, continuará el sábado con seis encuentros y se completará el domingo con otros dos partidos.

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    El líder Atlético Alianza abrirá la fecha ante Trinidad

    El primer partido de la fecha será ni más ni menos que con un atractivo encuentro: Trinidad-Alianza, que se disputará el viernes en cancha del León en el Barrio Atlético. La Cuarta división comenzará a las 19, mientras que el encuentro de Primera división está previsto para las 21.30 horas. El León se encuentra en zona de clasificación con 15 puntos y recibirá al líder que suma 24, sin dudas será un choque para tener en cuenta.

    Toda la programación de la fecha 10 del Clausura

    El sábado habrá una importante cantidad de partidos. En todos estos encuentros, la cuarta división está programada para las 13.30, mientras que la primera división jugará a las 16. López Peláez (11) recibirá a San Lorenzo (11), mientras que Colón Junior (15) será local ante 9 de Julio (11). Además, Marquesado (17) se medirá con Unión (11) y Minero (19) enfrentará a Rivadavia (18) en cancha de Juventud Unida en otro gran partido.

    Ese mismo día también jugarán en Zonda, el necesitado Sarmiento que suma 4 puntos, recibiendo al escolta Desamparados (20), y Villa Ibáñez (15) frente a Carpintería (12), en Villa Ibáñez.

    El domingo, en tanto, se jugarán dos encuentros. Atenas será local ante Juventud Zondina, mientras que Defensores de Argentinos recibirá a Peñarol en cancha de este último club. Ambos partidos tendrán cuarta división a las 13.30 y primera división a las 16.

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