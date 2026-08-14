Clausura de fútbol local: se conocieron los árbitros de la novena fecha que arranca este viernes

La fecha del Clausura que tiene como líder a Alianza repartirá sus encuentros entre viernes, sábados y domingos. Todos los arbitros.

Este viernes por la noche comienza la novena fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División con un atractivo encuentro en Villa Krause. Desde la Liga dieron a conocer los árbitros para cada uno de los encuentros que estarán repartidos entre viernes, sábado y domingo.

El torneo está que arde, por eso no será una fecha más. Alianza es líder con 21 puntos, le sigue Minero con 19, Desamparados y Rivadavia con 17, Colón Junior con 15, Trinidad y Marquesado suman 14 mientras que Villa Ibañez suma 12, por ahora todos en zona de clasificación.

Lo cierto es que la jornada comenzará este viernes por la noche cuando desde las 21, Unión que viene de ganar en Pocito, reciba a Colón Junior en Villa Krause con arbitraje de Ruth Díaz.

El sábado un duelo picante en Puyuta El sábado habrá una intensa programación que incluirá seis encuentros, todos a las 16. La principal atracción se dará en Puyuta con el duelo entre Desamparados y Minero, dos equipos que no quieren perderle pisada al Lechuzo. El árbitro será Eduardo Prior.

Ese día también se enfrentarán Villa Ibáñez-López Peláez con arbitraje de Rubén Fernández, en tanto que Ignacio Aurtenechea arbitrará Sportivo Rivadavia-Trinidad, Gabriel Marconi lo hará en Peñarol-Marquesado y Sportivo 9 de Julio-Atenas Pocito jugarán bajo el arbitraje de Marcelo Cruz.