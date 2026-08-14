    • 14 de agosto de 2026 - 15:15

    Fin de semana a puro pedal con Masters,Libres, los Juveniles y temporada de Pista

    Una cartelera completa para el ciclismo de San Juan con todas las edades y categorías incluídas. Este sábado, abren Masters y Libres.

    Todo pedal. Sábado, domingo y lunes serán para el ciclismo en todas las versiones y modalidades en San Juan.

    Todo pedal. Sábado, domingo y lunes serán para el ciclismo en todas las versiones y modalidades en San Juan.

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    Por Ariel Poblete

    Fin de semana largo y el ciclismo de San Juan presente en cada día. Sábado con Libres y Masters, domingo con Infantiles y Juveniles más un lunes feriado con el Ciclismo Pista ofrecen una cartelera completísima para los amantes de las dos ruedas.

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    Este sábado, en el autódromo Zonda-Eduardo Copello y desde las 14 será el momento para la segunda fecha del Torneo de Invierno, en Libres y Masters, Homenaje a Rolando Tivani, con la organización de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre.

    La agenda comenzará a las 14 con largada para Master D y luego Master C a partir de las 14,45. Desde las 15,40 comenzará la serie de los Master B y de fondo, a las 16,40 largarán los Libres.

    En la jornada del domingo, la posta del ciclismo de San Juan la tomará el Caucete Pedal Club que en el Camping El Pinar pondrá en escena la tercera fecha del campeonato de Infantiles y Juveniles. La concentración está previsto para las 9, con extensión de la jornada hasta las 14 aproximadamente.

    Estarán en competencia desde la categoría 2010 hasta las categorías 2019-2020. Con dos categorías especiales: Pañales con 250 metros de competencia y 4-5 Años, con 500 metros. Un festival completo, con un gran pelotón presente y el respaldo familiar para los primeros pasos en el ciclismo.

    El lunes feriado, volverá el Ciclismo Pista en el Velódromo Vicente Chancay. Es que de la mano del Caucete Pedal Club y en homenaje a Don Carlos Rufino, será momento para la quinta fecha de la temporada pistard. La concentración está prevista para las 16, con largada a partir de las 17. Este sábado estarán abiertas las inscripciones de 18 a 21, en el teléfono 264-5130369.

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