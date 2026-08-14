Del Carril recibe a Peñaflor en una final Oficial con aroma a clásico

Este sábado, el primer choque definitorio en el departamento San Martín para buscar al campeón del Oficial.

Finalista. Atlético Peñaflor se acostumbró a los partidos decisivos y este sábado visitará a Del Carril en la Final del Oficial caucetero.

No es un partido más. Sportivo Del Carril y Atlético Peñaflor dividen gran parte del paladar futbolero del departamento San Martín y por esas cosas lindas del fútbol, este sábado será momento de clásico y de final.

Es que a partir de las 16, en la cancha de Sportivo Del Carril, el local recibirá a los Canarios en la primera función de la serie final que se terminará el domingo próximo en Peñaflor. Será con presencia de público local solamente, a cancha llena y con toda la pasión que presume el clásico que le buscará campeón al Torneo Oficial de la Liga Caucetera Sanmartiniana. En la previa, en Reserva, Del Carril jugará ante Bermejo.

En las semifinales, Sportivo Del Carril dejó en el camino a El Rincón de Caucete, mientras que el multicampeón Peñaflor eliminó a Juventud Unida. La temporada en el Este provincial estuvo marcada por los problemas institucionales de la Liga que fue intervenida y que armó este Oficial en la primera parte del año con la inclusión de los equipos de Primera A y Primera B. Ahora, llegan a la serie final y no es poco con todos los problemas que se arrastraron.

LIGA JACHALLERA A la espera de la asunción formal del nuevo presidente, José Luis Almazán, en la Liga Jachallera continúa su temporada y este sábado será momento para la Primera B con los partidos correspondientes a la fecha 11.

A las 14, en cancha de Independiente de Gran China, abrirá la doble jornada Calle Varas ante Atlético Huaco, mientras que a las 16, el líder Independiente será local de San Martín de La Represa.