De San Juan a Centroamérica: el sueño albiceleste del karateca Agustín Ramos

Para cualquier deportista en formación, integrar por primera vez la Selección Argentina es un punto de inflexión. Para Agustín Ramos , sanjuanino de 15 años, es la confirmación de que las jornadas maratónicas de entrenamiento y el sacrificio diario rinden sus frutos: del 24 al 30 de agosto, el joven karateca representará al país en el XXXV Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, en San José de Costa Rica .

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Nacido el 16 de diciembre de 2010, Agustín creció en el circuito local a fuerza de constancia. Hoy integra el Programa de Proyección Deportiva de la Subsecretaría de Alto Rendimiento de San Juan —dependiente de la Secretaría de Deporte— , un espacio diseñado para detectar y acompañar a los talentos emergentes para que den el salto definitivo hacia la elite.

Detrás de la convocatoria nacional hay un esquema de trabajo sumamente riguroso. De lunes a sábado, Agustín reparte sus horas de entrenamiento entre el Dojo Central (escuela Videla, en la esquina de Progreso y Mendoza) y el Dojo Sutemi, ubicado en el Boulevard Sarmiento de Rawson.

Su rutina semanal no deja margen para la improvisación: Lunes a viernes: Turno mañana de una hora y media de gimnasio, seguido por un bloque vespertino de dos a tres horas de práctica técnica en el dojo. Sábados: Doble turno intensivo, con tres horas de trabajo por la mañana y otras tres por la tarde.

Ese ritmo de preparación le permitió construir una base física y técnica excepcional, suficiente para suplir un requisito habitual del ranking: aunque todavía no es cinturón negro, sus habilidades y rendimiento en combate le abrieron las puertas de la Selección en apenas tres años de desarrollo sostenido.

PASAJES

La clasificación al Panamericano no fue producto del azar, sino del sistema de acumulación de puntos en el calendario oficial argentino. En las etapas disputadas en Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán, el sanjuanino demostró una solidez contundente:

En Mar del Plata firmó un subcampeonato y se subió a lo más alto del podio en sus competencias.

En Mendoza dio el golpe de autoridad: fue campeón en su categoría natural (14-15 años, menos de 52 kg) y se animó a debutar en la división superior (16-17 años, menos de 55 kg), donde también se quedó con el primer puesto. En Tucumán revalidó su momento y volvió a coronarse en lo alto del clasificador.

A estos festejos se suman sus antecedentes como campeón en los Juegos Evita provinciales, sus títulos argentinos en distintas categorías y varias medallas de bronce en torneos de alcance nacional.

APOYO TOTAL

Para que Agustín pueda salir al tatami en Costa Rica, el trabajo en equipo trasciende lo deportivo. Sus padres, Jonatan y Mariana, coordinan a diario los detalles logísticos del viaje, que incluirá un traslado previo desde Córdoba hacia tierras costarricenses para reunirse formalmente con la delegación argentina.

Una vez instalados, el equipo nacional realizará dos o tres jornadas de entrenamiento intensivo previo a la competencia en el Polideportivo de Cartago, la emblemática sede ubicada en la antigua metrópoli costarricense, bajo la tutela de la Pan American Karate Federation.

Allí, entre los mejores exponentes juveniles del continente, Agustín Ramos dará el primer paso de su carrera internacional, llevando el karate sanjuanino a lo más alto de la escena panamericana.