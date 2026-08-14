    • 14 de agosto de 2026 - 08:11

    Exportaciones: San Juan aumentó un 85% los dólares facturados en dos años

    La provincia pasó de exportar US$1.113 millones en 2023 a US$2.046 millones en 2025, con presencia de empresas sanjuaninas en más de 150 mercados.

    Comercio exterior de San Juan.

    Comercio exterior de San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan atraviesa un proceso de recuperación de sus exportaciones y los números muestran un crecimiento sostenido. Entre 2023 y 2025, la provincia incrementó un 85% los dólares facturados, al pasar de US$1.113 millones a US$2.046 millones, mientras que el volumen de mercadería despachada aumentó un 25%.

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    Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación en el marco del Día de la Exportación, que se conmemora cada 14 de agosto. Desde el Gobierno provincial destacaron la evolución del comercio exterior y las distintas acciones implementadas para ampliar la presencia de productos sanjuaninos en los mercados internacionales.

    De US$1.113 millones a más de US$2.000 millones

    En 2023, San Juan registró exportaciones por US$1.113 millones FOB, correspondientes a unas 552.000 toneladas.

    Un año después, la facturación trepó hasta los US$1.847 millones, mientras que el volumen despachado alcanzó las 690.000 toneladas. De esta manera, en 2024 se produjo un crecimiento interanual del 66% en dólares y del 25% en toneladas.

    La tendencia positiva continuó durante 2025. Las exportaciones alcanzaron los US$2.046 millones, con unas 690.000 toneladas despachadas. Esto representó un aumento del 11% en dólares respecto de 2024, mientras que el volumen se mantuvo prácticamente en el mismo nivel.

    En el acumulado de dos años, la facturación exportadora creció un 85%, mientras que las toneladas enviadas al exterior aumentaron un 25%.

    Más de 180 empresas ya exportan desde San Juan

    Actualmente, más de 180 empresas sanjuaninas exportan bienes y servicios, correspondientes a más de 480 posiciones arancelarias y con llegada a más de 150 mercados internacionales.

    Desde la Dirección de Comercio Exterior señalaron que este crecimiento fue acompañado por una estrategia basada en cuatro ejes: políticas públicas, inteligencia comercial, promoción de la oferta exportable y capacitación.

    A esto se sumó el trabajo conjunto entre organismos públicos, cámaras empresariales, universidades y entidades vinculadas al sector productivo, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas locales a nuevos mercados.

    Misiones comerciales y rondas de negocios

    La promoción internacional también tuvo un papel central. Durante este período, San Juan participó en ferias y misiones comerciales en Canadá, Brasil, Alemania y Países Bajos, además de distintas exposiciones realizadas en Argentina.

    La provincia también organizó 20 rondas de negocios, que reunieron a más de 1.270 participaciones empresarias y permitieron generar contactos entre productores sanjuaninos y potenciales compradores del exterior.

    Otra de las herramientas utilizadas fueron las misiones inversas, mediante las cuales compradores internacionales llegaron a la provincia para conocer la oferta productiva local.

    Capacitación y asistencia para las empresas

    El fortalecimiento de las capacidades exportadoras fue otro de los puntos destacados por la cartera productiva. A través de programas desarrollados junto a universidades, organismos públicos e instituciones especializadas, más de 1.600 personas recibieron capacitación en comercio exterior.

    La asistencia también alcanzó a pequeñas y medianas empresas mediante asesoramiento técnico, conformación de grupos exportadores y la creación de un banco de profesionales especializados.

    Además, durante el período analizado se llevaron adelante más de 900 acciones de asistencia técnica, informes especializados y reuniones con empresas e instituciones.

    Entre las herramientas desarrolladas también se encuentra el Observatorio de Costos y Transporte Internacional de Cargas, destinado a aportar información para mejorar la planificación de las operaciones de comercio exterior.

    El desafío: sumar empresas y nuevos mercados

    Aunque los indicadores muestran una recuperación importante de las exportaciones sanjuaninas, desde la Dirección de Comercio Exterior remarcaron que el objetivo ahora es sostener el crecimiento y ampliar la participación de la producción local en el mundo.

    “El objetivo es seguir ampliando la presencia de los productos sanjuaninos en el mundo, incorporando nuevas empresas al proceso exportador y consolidando políticas públicas que fortalezcan la competitividad de la provincia”, señaló el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso.

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