    • 13 de agosto de 2026 - 20:12

    DNI falsos en San Juan: condenaron a seis personas por aportar sus datos para usurpar identidades

    La Justicia impuso penas de hasta 3 años y 10 meses a seis acusados que intentaron tramitar DNI con identidades ajenas.

    El caso de los DNI está vinculado a una asociación ilícita que operaba desde el Registro Civil de Pocito.

    El caso de los DNI está vinculado a una asociación ilícita que operaba desde el Registro Civil de Pocito.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan condenó a seis personas que aportaron sus datos biométricos para intentar obtener DNI a nombre de terceros, en una maniobra vinculada con una organización que utilizaba documentos falsos para cometer estafas.

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    El juez de Juicio y Ejecución Daniel Alejandro Doffo dictó las condenas luego de un debate oral de cuatro audiencias. Los acusados fueron considerados responsables, como autores y en grado de tentativa, del delito de falsedad ideológica agravada.

    El caso fue investigado por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez y forma parte de una causa más amplia contra una organización que operaba desde la delegación del Registro Civil de Pocito.

    Las condenas

    Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González recibieron 1 año y 8 meses de prisión condicional y multas de $20.000. La prisión condicional significa que no deben cumplir la pena en una cárcel, siempre que respeten las condiciones impuestas por la Justicia.

    Analía Edith Rosales fue condenada a 2 años y 2 meses de prisión condicional y una multa de $25.000, debido a su intervención en dos hechos.

    En tanto, Carlos Fabián Prato recibió 1 año y 10 meses de prisión. Como tenía una condena anterior por una infracción a la Ley de Estupefacientes, el tribunal unificó ambas penas y fijó una única condena de 3 años y 10 meses de prisión.

    El intento de obtener DNI con identidades ajenas

    Según la investigación, los acusados concurrieron personalmente al Registro Civil de Pocito y aportaron sus huellas y otros datos biométricos para que se tramitaran documentos con nombres y datos de otras personas.

    Los controles del RENAPER detectaron las irregularidades y los documentos no llegaron a ser emitidos. Sin embargo, el juez consideró que el delito había quedado en grado de tentativa, es decir, que los acusados comenzaron a ejecutarlo pero no pudieron completarlo por circunstancias ajenas a su voluntad.

    Las defensas sostuvieron que los acusados desconocían la maniobra. Doffo rechazó ese argumento y destacó que habían recibido comprobantes donde figuraban los nombres y números de documento de las personas cuya identidad pretendían utilizar. También valoró que algunos aportaron domicilios inexistentes o de difícil localización.

    El magistrado concluyó que los controles del RENAPER no hacían imposible el delito, ya que la investigación había demostrado que la organización consiguió concretar otras maniobras similares.

    Una causa que ya tiene otros condenados

    La investigación también permitió condenar previamente a integrantes de una asociación ilícita dedicada a emitir DNI falsos para cometer estafas. Entre ellos estuvo la exencargada del Registro Civil de Pocito.

    Según la acusación, la organización consiguió al menos cinco documentos apócrifos que luego fueron utilizados para obtener préstamos, comprar electrodomésticos y realizar otras estafas.

    En total, la investigación incorporó 23 casos, además de denuncias realizadas por el RENAPER y distintos allanamientos. Con estas seis nuevas condenas, la Justicia avanzó sobre quienes aportaron sus datos para intentar concretar la maniobra de falsificación.

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