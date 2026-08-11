Una ciudad de Córdoba creo un "DNI" obligatorio para perros y gatos

Perros y gatos también tendrán su propia identificación en Villa María, Córdoba . El Concejo Deliberante aprobó una nueva normativa que crea un Registro Municipal de Animales , una iniciativa que rápidamente comenzó a ser conocida como el “DNI para mascotas” .

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El nombre es informal: no se trata de un documento idéntico al de las personas, sino de un sistema que permitirá identificar a cada perro o gato y asociarlo con los datos de su responsable . La inscripción será gratuita y su implementación definitiva todavía depende de la reglamentación municipal.

La ordenanza establece que los perros y gatos deberán quedar incorporados al registro municipal. El sistema de identificación podría incluir microchips, carnets u otras herramientas físicas o digitales , aunque el mecanismo concreto será definido por el Ejecutivo local.

La medida también reconoce a los llamados “animales comunitarios” , aquellos perros o gatos que no pertenecen exclusivamente a una familia pero son cuidados habitualmente por vecinos de una zona. En esos casos también deberá existir una persona responsable registrada.

Collar, identificación y nuevas reglas para salir a la calle

La ordenanza no se limita al registro. También establece condiciones para circular con mascotas por espacios públicos.

Los animales deberán contar con collar y algún sistema que permita identificarlos, ya sea una medalla, carnet u otra acreditación. Para perros considerados potencialmente peligrosos o con antecedentes de agresividad, se exige además correa y bozal.

También queda prohibido dejar animales sin vigilancia en calles, plazas o paseos públicos, además de mantenerlos durante períodos prolongados sin los cuidados necesarios.

Las multas pueden llegar a $844.000

El nuevo esquema contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con el registro, la vacunación, las condiciones sanitarias y el cuidado de los animales.

Las multas previstas van de 100 a 1.000 unidades, que de acuerdo con los valores difundidos actualmente representan aproximadamente entre $84.400 y $844.000.

De todos modos, varios aspectos prácticos todavía deben ser reglamentados, por lo que aún resta conocer desde cuándo comenzará a exigirse efectivamente el registro, dónde se realizará y qué sistema tecnológico se utilizará.

Una medida que apunta más allá de un simple documento

La iniciativa se integra a una política más amplia de bienestar animal que Villa María viene desarrollando. Durante julio, por ejemplo, el Centro de Adopción Municipal realizó 279 castraciones, mientras el municipio también sostiene campañas gratuitas de vacunación antirrábica.

El objetivo del nuevo registro es sumar una herramienta de trazabilidad para que, detrás de cada mascota, exista también una responsabilidad claramente identificada.

Por eso, aunque popularmente se lo bautizó como un “DNI”, la idea va bastante más allá de tener una credencial simpática para el perro o el gato: busca que cada animal pueda ser identificado y que su cuidado tenga un responsable concreto.