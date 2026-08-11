El Gobierno nacional anunció una inversión de US$800 millones en infraestructura energética

El Gobierno nacional anunció la licitación de una obra de infraestructura energética con una inversión de US$800 millones para reforzar la oferta en la región del AMBA que será ejecutada por el sector privado.

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Se trata de la licitación para adjudicar AMBA I, que consiste en la construcción de una línea de 500 kilovatios de 270 kilómetros de extensión y una nueva estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires.

El objetivo de los trabajos es reforzar el sistema eléctrico en una zona que concentra el 40% de la demanda nacional de energía. El plan integral contempla un total de 16 obras, de las cuales 12 se ubicarán en provincias del interior, buscando incorporar más de 5.600 kilómetros de líneas a la red actual.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló tras un periodo de desinversión, "se pasó de la planificación a la ejecución: con reglas claras, capital privado y sin comprometer un peso de las arcas del Estado".

El financiamiento será cubierto por capital privado, aunque la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) aportará US$100 millones iniciales para el arranque de los trabajos.

Este aporte, compuesto en partes iguales por efectivo y transformadores, proviene de la Cuenta de Exportaciones de la administradora por ventas de energía a países vecinos.

"El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra", detalló. El proyecto contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, la empresa que resulte ganadora de la licitación podrá solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).