    • 11 de agosto de 2026 - 11:06

    Más de 400 vecinos de Pocito se anotaron para aprender oficios y mejorar sus oportunidades laborales

    El programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) volvió a registrar una fuerte convocatoria en San Juan. Esta vez, más de 400 personas participaron de la jornada de inscripción realizada en Pocito para acceder a capacitaciones gratuitas vinculadas con distintos oficios y herramientas para el empleo.

    Más de 400 vecinos de Pocito se inscribieron al programa ATP

    Más de 400 vecinos de Pocito se inscribieron al programa ATP

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La capacitación laboral sigue despertando interés entre los sanjuaninos. Más de 400 vecinos de Pocito se inscribieron en el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), que impulsa el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación con el objetivo de acercar formación práctica y mejorar las posibilidades de inserción laboral.

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    La jornada presencial se realizó en la Unión Vecinal La Rinconada, sobre calle Aberastain, a metros de calle 14. Allí, los interesados pudieron recibir asesoramiento y anotarse en las propuestas disponibles para el departamento.

    La convocatoria en Pocito se suma a la registrada días atrás en Rawson y Chimbas, donde más de 500 personas participaron de operativos similares. De esta manera, las tres jornadas reunieron a cientos de sanjuaninos interesados en sumar conocimientos y herramientas para el trabajo.

    Qué capacitaciones ofrece el programa en Pocito

    La oferta del ATP durante agosto incluye propuestas distribuidas en distintos puntos del departamento y vinculadas principalmente con oficios de rápida aplicación laboral. Según el portal oficial del programa, entre las capacitaciones aparecen:

    • Electricidad
    • Soldadura
    • Panadería y panificación
    • Instalaciones y mantenimiento eléctrico
    • Elaboración de productos sin TACC
    • Instalación y mantenimiento de aire acondicionado
    • Sistemas de cultivos hidropónicos

    Las actividades se desarrollan en espacios como uniones vecinales y organizaciones de La Rinconada, Carpintería y Pocito Norte, entre otras zonas, con el objetivo de facilitar el acceso a la capacitación dentro del propio departamento.

    Un programa pensado para acercar formación al trabajo

    Aprender, Trabajar y Producir es una iniciativa del Gobierno de San Juan que busca mejorar la empleabilidad mediante formación teórica y práctica, vinculando las capacitaciones con las necesidades del mercado laboral y del sector productivo.

    El esquema incluye cursos de oficios, formación técnica y otras herramientas orientadas tanto a quienes buscan empleo como a quienes pretenden desarrollar una actividad independiente.

    Los operativos territoriales son una de las estrategias utilizadas para acercar el programa a diferentes departamentos. En las jornadas realizadas previamente en Rawson y Chimbas, por ejemplo, las propuestas que despertaron mayor interés fueron panadería, soldadura, electricidad, marketing, cuidado de adultos mayores y carpintería.

    La respuesta registrada ahora en Pocito confirma el interés por este tipo de formación: más de 400 personas dieron el primer paso para sumar un oficio o perfeccionar conocimientos que puedan transformarse en una oportunidad laboral.

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