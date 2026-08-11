Más de 400 vecinos de Pocito se anotaron para aprender oficios y mejorar sus oportunidades laborales

La capacitación laboral sigue despertando interés entre los sanjuaninos. Más de 400 vecinos de Pocito se inscribieron en el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) , que impulsa el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación con el objetivo de acercar formación práctica y mejorar las posibilidades de inserción laboral.

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La jornada presencial se realizó en la Unión Vecinal La Rinconada , sobre calle Aberastain, a metros de calle 14. Allí, los interesados pudieron recibir asesoramiento y anotarse en las propuestas disponibles para el departamento.

La convocatoria en Pocito se suma a la registrada días atrás en Rawson y Chimbas, donde más de 500 personas participaron de operativos similares . De esta manera, las tres jornadas reunieron a cientos de sanjuaninos interesados en sumar conocimientos y herramientas para el trabajo.

La oferta del ATP durante agosto incluye propuestas distribuidas en distintos puntos del departamento y vinculadas principalmente con oficios de rápida aplicación laboral. Según el portal oficial del programa, entre las capacitaciones aparecen:

Las actividades se desarrollan en espacios como uniones vecinales y organizaciones de La Rinconada, Carpintería y Pocito Norte , entre otras zonas, con el objetivo de facilitar el acceso a la capacitación dentro del propio departamento.

Un programa pensado para acercar formación al trabajo

Aprender, Trabajar y Producir es una iniciativa del Gobierno de San Juan que busca mejorar la empleabilidad mediante formación teórica y práctica, vinculando las capacitaciones con las necesidades del mercado laboral y del sector productivo.

El esquema incluye cursos de oficios, formación técnica y otras herramientas orientadas tanto a quienes buscan empleo como a quienes pretenden desarrollar una actividad independiente.

Los operativos territoriales son una de las estrategias utilizadas para acercar el programa a diferentes departamentos. En las jornadas realizadas previamente en Rawson y Chimbas, por ejemplo, las propuestas que despertaron mayor interés fueron panadería, soldadura, electricidad, marketing, cuidado de adultos mayores y carpintería.

La respuesta registrada ahora en Pocito confirma el interés por este tipo de formación: más de 400 personas dieron el primer paso para sumar un oficio o perfeccionar conocimientos que puedan transformarse en una oportunidad laboral.