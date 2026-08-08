La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en Pocito

La Libertad Avanza San Juan continúa consolidando su estructura en toda la provincia . En una jornada marcada por la participación juvenil y el crecimiento territorial, el espacio recibió al influencer y referente libertario Iñaki Gutiérrez, quien mantuvo un encuentro con jóvenes de La Libertad Avanza provenientes de distintos departamentos de San Juan.

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La actividad permitió fortalecer el vínculo con la militancia joven, intercambiar experiencias y profundizar el trabajo político que el espacio viene desarrollando en cada departamento, con la mirada puesta en la construcción de una estructura sólida y preparada para los próximos desafíos.

Posteriormente, la jornada continuó en Pocito con la inauguración de una nueva sede de La Libertad Avanza, ubicada en calle 11, entre Picón y Storni, que se suma al proceso de expansión territorial que el espacio viene llevando adelante en toda la provincia.

Del acto participaron el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera, el dirigente Dr. Martín Turcuman, el diputado provincial Dr. Fernando Patinella, Iñaki Gutiérrez, funcionarios nacionales, dirigentes, militantes, simpatizantes y vecinos.

La bienvenida estuvo a cargo del diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, quien destacó el trabajo que se viene realizando en cada departamento y remarcó la decisión de construir un espacio político con identidad propia, presencia territorial y contacto directo con los sanjuaninos.

“La palabra de Milei no se toca”, afirmó Peluc, al remarcar que el objetivo de La Libertad Avanza San Juan es trabajar para que “el voto de Milei en San Juan sea genuino y no depender de nadie”.

El referente libertario puso en valor el trabajo realizado “a pulmón” en Pocito y en los distintos puntos de la provincia y sostuvo que el principal objetivo político es que “a Javier Milei le vaya bien”, para que el rumbo iniciado por el Presidente pueda continuar.

Peluc también destacó especialmente el protagonismo de los jóvenes dentro de La Libertad Avanza, a quienes reconoció como un sector fundamental para la construcción política del espacio.

“Los jóvenes siempre están atentos y presentes en todo”, señaló, al destacar el compromiso demostrado durante las últimas elecciones y el crecimiento de la participación juvenil en la organización libertaria.

En ese marco, agradeció especialmente la presencia de Iñaki Gutiérrez en San Juan, cuya visita incluyó el encuentro con jóvenes de La Libertad Avanza de distintos departamentos y su participación en la inauguración de la nueva sede de Pocito.

La jornada dejó así un mensaje político claro: La Libertad Avanza San Juan continúa fortaleciendo su organización, sumando dirigentes, jóvenes y militantes y ampliando su presencia territorial en la provincia.

Finalmente, Peluc convocó a la militancia a profundizar el trabajo en cada departamento y llamó a “defender este espacio y trabajar fuerte para que el rumbo de la Argentina siga siendo el que lleva adelante nuestro presidente Javier Milei”.