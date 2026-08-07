Ingresó a Diputados el acuerdo con Vicuña por los US$250 millones para San Juan: la letra fina, el plazo para el OK y la fecha para los fondos

Tal como había anticipado el ministro de Producción, Gustavo Fernández, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña ingresó formalmente durante la tarde de este viernes a la Cámara de Diputados. La idea es un tratamiento legislativo rápido para avanzar.

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Se trata del proyecto de ley que busca aprobar el Acta Compromiso firmada entre la Provincia y la empresa y que establece, entre otros puntos, un aporte único no reembolsable de US$250 millones vinculado al desarrollo del proyecto.

El expediente establece que la vigencia y exigibilidad del Acta Compromiso están sujetas a una condición suspensiva: la aprobación previa por parte de la Cámara de Diputados y la entrada en vigencia de la ley de aprobación. El texto señala que la Legislatura deberá aprobar y ratificar íntegramente el instrumento y sus adjuntos, sin modificaciones.

El acuerdo fija un Aporte DIA Fijo de hasta US$250 millones, que será transferido por Vicuña al fiduciario del denominado Fideicomiso Aporte DIA para su aplicación exclusiva a obras de infraestructura.

Uno de los datos centrales del expediente es la fecha a partir de la cual estará disponible ese aporte. El documento establece expresamente que los US$250 millones estarán disponibles desde el 20 de diciembre de 2026.

Sin embargo, la letra fina del acuerdo establece un mecanismo específico para el desembolso. Los fondos serán transferidos al fideicomiso para afrontar certificados de obra emitidos por los contratistas adjudicatarios, y el texto aclara que no existirá obligación de aporte de Vicuña hasta que esos certificados hayan sido aprobados.

En qué se podrá gastar

El dinero deberá ser administrado a través del Fideicomiso Aporte DIA y destinado exclusivamente a las denominadas Obras Elegibles. El acuerdo contempla trabajos vinculados directa o indirectamente con el proyecto, su área de influencia y su licencia social o ambiental.

Entre las categorías mencionadas figuran obras hídricas, de saneamiento, viales, de salud, educación, viviendas, energéticas y de infraestructura urbana y social, además de proyectos agrícolas y productivos o servicios asociados a la producción.

El texto también establece una restricción expresa sobre el destino de los fondos: “El Aporte DIA no deberá aplicarse a obras o gastos que no tengan una relación razonable con esos fines, ni a ningún propósito o actividad que sirva principalmente como parte de la propaganda política o de una promoción o proceso de campaña”.

Las obras deberán ser seleccionadas por el Comité Ejecutivo y la contratación deberá realizarse mediante licitación pública, bajo el régimen establecido por la Ley de Obras Públicas de San Juan. El acuerdo especifica que ese procedimiento deberá utilizarse “sin importar el monto de la Obra ni su relevancia”.

El plazo para que Diputados lo apruebe

La llegada del proyecto a la Legislatura abre ahora el proceso formal de tratamiento parlamentario. El acuerdo establece un plazo de 60 días corridos desde su suscripción para que se cumpla la condición suspensiva. Si eso no ocurre dentro de ese período, el Acta Compromiso se considera de pleno derecho como no celebrada.

Mientras la Legislatura no apruebe el acuerdo y la ley correspondiente no entre en vigencia, el propio texto establece que “ninguna obligación económica ni de ejecución de obras nacerá para las Partes”.

Naturalmente, el orreguismo cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara. Sólo el peronismo que responde al senador Sergio Uñac puede objetar el acuerdo. Probablemente, los dialoguistas de siempre respalden el acuerdo.

El texto completo