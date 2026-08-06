Orrego confirmó que la Ruta 40 Norte será una de las primeras obras financiadas con los fondos de Vicuña

El gobernador Marcelo Orrego confirmó que la Ruta Nacional 40 Norte , en el tramo comprendido entre Albardón y Jáchal , será una de las primeras obras que ejecutará la Provincia con los recursos provenientes del histórico acuerdo firmado con el proyecto minero Vicuña .

Con los US$250 millones de Vicuña, Orrego suma otra fuente de financiamiento y mantiene en marcha la emisión de bonos por US$600 millones

El anuncio representa una de las primeras definiciones sobre el destino del aporte extraordinario que recibirá San Juan y apunta a una obra considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del norte provincial.

Al referirse a la inversión, Orrego destacó la importancia de recuperar uno de los corredores viales más transitados de la provincia.

"La Ruta 40 Norte es fundamental para la producción" "La Ruta 40 Norte es fundamental para la producción"

" Una de las obras más importantes es la Ruta 40 Norte, fundamental para la producción. Esto es cumplir con la palabra dada. La obra irá desde Albardón, pasando por Villicum, hasta Jáchal. La ruta está destruida. Con esto avanzamos con el potencial de los departamentos más alejados", afirmó el mandatario.

La Ruta Nacional 40 Norte constituye el principal corredor vial del norte sanjuanino. A través de ella se conectan los departamentos de Albardón, Ullum y Jáchal , mientras que Iglesia y Calingasta dependen de este eje para vincularse con el resto de la provincia.

La mejora de este tramo permitirá optimizar el transporte de personas y mercaderías, además de brindar mayor seguridad vial y reducir los tiempos de traslado.

La obra será financiada con parte del acuerdo alcanzado entre la Provincia y el proyecto minero Vicuña, que contempla un aporte inicial de 250 millones de dólares, de carácter no reembolsable ni compensable, destinado exclusivamente a obras de infraestructura durante 2026.

El convenio también establece un aporte permanente del 1,5% sobre el valor de facturación del proyecto, que será destinado a un fideicomiso para financiar infraestructura durante toda la vida útil de la explotación minera.

Además, incorpora una modificación en el esquema de regalías al fijar un 3% sobre el valor de facturación, fortaleciendo los recursos que recibirá San Juan.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la reconstrucción de la Ruta 40 Norte tendrá un impacto directo sobre distintos sectores de la economía. Entre los principales beneficios se destacan el fortalecimiento de la logística minera, una mayor competitividad para la producción agroindustrial, el impulso al turismo, la mejora del comercio regional y un incremento en la seguridad vial para quienes transitan diariamente por ese corredor.