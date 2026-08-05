Tras el anuncio de Orrego, Vicuña confirmó el aporte de US$ 250 millones y explicó cómo se ejecutará

La empresa Vicuña confirmó este miércoles la firma de un acuerdo con el Gobierno de San Juan que busca dotar de mayor previsibilidad al desarrollo del Proyecto Vicuña, considerado uno de los emprendimientos de cobre más importantes del mundo.

La construcción, los proveedores mineros y la CGT respaldaron el acuerdo por U$S250 millones entre San Juan y Vicuña

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El convenio establece un marco de largo plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), consolida el régimen de regalías y fija mecanismos para financiar infraestructura estratégica en la provincia.

La firma del acuerdo se produjo el mismo día en que el gobernador Marcelo Orrego anunció, mediante un mensaje institucional, un aporte anticipado de 250 millones de dólares que la empresa realizará antes del inicio de la producción.

Según informó la compañía, el convenio contempla una serie de medidas destinadas a otorgar seguridad jurídica tanto a la Provincia como al proyecto minero.

1) La estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos brutos durante toda la vida útil del Proyecto Vicuña, incluyendo las actuales y futuras propiedades mineras comprendidas en el acuerdo.

2) La creación de un fideicomiso que administrará de manera transparente los aportes previstos en la Declaración de Impacto Ambiental para financiar obras de infraestructura previamente acordadas.

3) Un aporte anticipado de US$ 250 millones, que será transferido al fideicomiso para financiar infraestructura en San Juan antes de que la mina entre en producción.

4) Una contribución equivalente al 1,5% de las ventas brutas, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones y se destinará a generar una fuente permanente de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas provinciales, adicional al pago de regalías.

5) La unificación de todas las obligaciones económicas previstas en la DIA en un único mecanismo contractual, con el objetivo de aportar mayor previsibilidad al desarrollo del emprendimiento.

6) El compromiso de la Provincia de no imponer nuevas contribuciones de naturaleza similar a las contempladas en la DIA vinculadas al Proyecto Vicuña.

"Los grandes proyectos necesitan reglas claras"

El CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, destacó que el acuerdo brinda previsibilidad para una inversión de largo plazo.

"Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia", sostuvo el ejecutivo.

El acuerdo deberá ser aprobado por la Legislatura

La empresa aclaró que el convenio constituye la primera etapa de un proceso que continuará con nuevos acuerdos vinculados al desarrollo del proyecto.

Además, indicó que el documento deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados de San Juan para convertirse en ley y que el desembolso anticipado de US$ 250 millones está previsto para el último trimestre de 2026.

Finalmente, Vicuña aseguró que continuará trabajando junto al Gobierno provincial y los distintos actores involucrados para avanzar en el desarrollo del proyecto, promover la creación de empleo, fortalecer a los proveedores locales y ejecutar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento del sector minero en San Juan.