Orrego: "Vicuña aportará U$S 250 millones para obras viales, hídricas y de saneamiento" en San Juan

En un mensaje emitido este miércoles por cadena provincial, el gobernador Marcelo Orrego anunció la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña Argentina que, según afirmó, representa "un hito en la historia minera de San Juan". El convenio establece un aporte de 250 millones de dólares que será destinado a obras de infraestructura y que se concretará antes del inicio de la producción del proyecto minero y que la provincia no tendrá que devolver.

EN VIVO: el gobernador Marcelo Orrego brindará un mensaje a toda la provincia

Las frases más importantes del gobernador Marcelo Orrego tras el histórico acuerdo con Vicuña

"Hoy es un día histórico para San Juan", comenzó diciendo el mandatario. "Por primera vez en la historia de nuestra provincia, un proyecto minero realizará un aporte económico de gran magnitud antes de comenzar a producir. Son 250 millones de dólares que no son una promesa ni una expectativa, sino un compromiso firmado, fijo, no reembolsable ni compensable", destacó.

Orrego explicó que los recursos serán destinados principalmente a la ejecución de obras viales, hídricas y de saneamiento, además de otras inversiones estratégicas para la provincia.

El gobernador sostuvo que estas obras permitirán acompañar el crecimiento de la actividad minera, pero también fortalecerán otros sectores de la economía sanjuanina.

"Estas obras no solo acompañarán el crecimiento de la minería, sino que mejorarán las condiciones para el desarrollo agroindustrial, turístico, energético y productivo, fortaleciendo nuestra competitividad y nuestra diversidad económica", afirmó.

Además, remarcó que el acuerdo permitirá impulsar la generación de empleo incluso antes de que el proyecto entre en etapa productiva.

Un año y medio de negociaciones

Durante su discurso, Orrego reveló que el convenio es el resultado de más de un año y medio de negociaciones que comenzaron en la feria minera PDAC 2025, realizada en Toronto, Canadá.

Según explicó, las conversaciones continuaron en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York, con la participación de funcionarios provinciales y de las máximas autoridades de Vicuña Argentina, así como de sus accionistas Lundin Mining y BHP.

El mandatario atribuyó el resultado de esas gestiones a la confianza que, según expresó, la empresa depositó en San Juan.

"La confianza se construye con seguridad jurídica, reglas claras, diálogo institucional y una promoción activa del potencial de nuestra provincia", señaló.

El acuerdo también modifica el esquema de aportes mineros

Orrego explicó que el convenio reglamenta el aporte previsto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, una obligación que permanecía pendiente desde 2022.

El acuerdo establece un aporte equivalente al 1,5% sobre el valor bruto de facturación, adicional al régimen vigente de regalías, que será administrado mediante un fideicomiso específico para obras de infraestructura.

Asimismo, confirmó que las regalías mineras continuarán calculándose sobre el 3% del valor bruto de facturación desde el inicio de la explotación.

"Son reglas claras y previsibles que brindan certeza tanto a la provincia como a los inversores", expresó.

Vicuña también aceptó un esquema de regalías más beneficioso para San Juan

Además del aporte inicial que definió la minera, Vicuña aceptó pagar regalías con un sistema superador al que plantea la ley. La compañía aportará el 3% de sus ingresos durante toda la vida útil, en lugar de pagar el porcentaje del valor boca de mina que estipula la ley nacional. Esto se aplicará tanto a propiedades actuales como futuras del proyecto Vicuña.

El cálculo de regalías con este sistema impacta en más fondos para la provincia y es una decisión que la provincia ha sostenido en las últimas décadas con todos los proyectos mineros metalíferos que están ahora en actividad. Con este cálculo este canon, que se distribuye entre la provincia y el municipio, termina siendo alrededor de un 1,5% mayor que con el del 3% de boca de mina.

Un fideicomiso administrado por la Provincia

El gobernador aseguró que los US$ 250 millones serán administrados por el Estado provincial mediante un fideicomiso, con mecanismos de auditoría, control y contratación pública.

"Trazabilidad, un destino específico para cada inversión y el control de su ejecución estarán a cargo del Estado provincial", indicó.

Además, confirmó que el acuerdo será enviado a la Cámara de Diputados de San Juan para su ratificación mediante una ley.

El recuerdo a las víctimas del accidente en Valle Fértil

En otro tramo de su mensaje, Orrego recordó que la firma del convenio estaba prevista para la semana pasada en Nueva York, pero debió postergarse debido a la tragedia ocurrida el 29 de julio en Valle Fértil, donde un accidente aéreo provocó la muerte de siete personas.

El mandatario agradeció a las autoridades de Vicuña Argentina por haber aceptado modificar la agenda para concretar la firma del acuerdo en San Juan, luego del duelo provincial.

"Hoy firmamos mucho más que un acuerdo. Firmamos la certeza de que el crecimiento minero se traducirá en obras para todos los sanjuaninos. Resolver lo urgente, trabajar en lo importante y planificar el futuro de San Juan: esa es nuestra manera de gobernar", concluyó Orrego.