En la misa por las víctimas de la tragedia aérea, Marcelo Orrego aseguró: "Van a estar siempre en nuestra memoria"

Con profundo pesar, el gobernador Marcelo Orrego participó este lunes de la misa en memoria de los cuatro sanjuaninos que murieron en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil y aseguró que las víctimas "van a estar siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria" .

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El mandatario acompañó a los familiares de Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Germán Videla, y sostuvo que el dolor por la pérdida atraviesa a toda la provincia. "Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en oración con las familias de las personas fallecidas y, en este caso, de nuestros compañeros de trabajo. Esta situación nos atraviesa a todos los sanjuaninos con mucho dolor", expresó.

Orrego señaló que una de sus prioridades fue regresar cuanto antes a la provincia para estar junto a los familiares de las víctimas. "He tratado de adelantar lo más que podía la agenda que tenía porque sentía la necesidad de volver a mi lugar, a mi tierra, para poder compartir aunque sea un abrazo con las familias", afirmó.

El gobernador también recordó que apenas un mes atrás había compartido con los fallecidos un simulacro en el que participaron las fuerzas de seguridad, Protección Civil y Bomberos. "Lo hacían con una vocación extraordinaria . Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, todo mi respeto, mi cariño y mi consideración hacia las familias", manifestó.

Orrego destacó el legado que dejaron quienes perdieron la vida y sostuvo que la mejor manera de homenajearlos será continuar trabajando con el mismo compromiso que ellos demostraban. "La mejor forma de recordarlos es trabajar todos los días con mucha más responsabilidad y con la misma vocación que ellos tenían. Estoy seguro de que esa es la forma en la que hubieran querido que los recordáramos", aseguró.

En ese sentido, calificó como una "paradoja" que quienes dedicaban su vida a prepararse para proteger a los sanjuaninos hayan fallecido precisamente durante una capacitación. "Eran las personas que permanentemente se capacitaban para cuidarnos y terminaron perdiendo la vida en una situación propia del trabajo que desarrollaban", lamentó.

El mandatario también evocó el vínculo personal que mantenía con los cuatro sanjuaninos y resaltó tanto su profesionalismo como su calidad humana. "Eran personas muy nobles. Tuve la posibilidad de compartir muchas situaciones con ellos. No solo eran impecables en lo profesional, sino que tenían una enorme calidad humana y una vocación de servicio admirable", señaló.

Finalmente, envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos de las víctimas y convocó a honrar su memoria con trabajo y compromiso. "Todo mi afecto y mi cariño para las familias. A los sanjuaninos nos queda seguir trabajando todos los días para hacer de esta comunidad una provincia cada vez mejor", concluyó.