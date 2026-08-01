El sentido mensaje de despedida del gobernador Orrego para los héroes sanjuaninos que murieron en su labor

San Juan atravesó este sábado el último adiós a los cuatro funcionarios provinciales que murieron en el accidente aéreo de Valle Fértil. Una Catedral colmada, los honores de las fuerzas de seguridad y el acompañamiento de cientos de personas marcaron una jornada de profundo dolor y reconocimiento.
Luego de la ceremonia y del recorrido del cortejo por los lugares donde las víctimas desarrollaron su labor, el gobernador Marcelo Orrego utilizó sus redes sociales para publicar un último mensaje de despedida.
La publicación incluyó una imagen de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Carlos Heredia, acompañada por un lazo negro y una frase dedicada a quienes ocuparon cargos centrales dentro de la Policía, Bomberos y Protección Civil.
“Despedimos con profundo respeto a quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos. Su compromiso y vocación permanecerán para siempre en la memoria de nuestra provincia”, expresó el mandatario.
El gobernador Marcelo Orrego recordó la entrega y la vocación de servicio de los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos. Publicación vía Instagram (@drmarorrego).
Suspendió su agenda para regresar a San Juan
Cuando ocurrió la tragedia, Orrego se encontraba en Londres cumpliendo actividades internacionales. Tras conocer la magnitud del accidente, suspendió su agenda y emprendió el regreso urgente a la provincia para acompañar a las familias y participar de las despedidas.
La misa de cuerpo presente reunió en la Catedral a familiares, amigos, autoridades, compañeros de trabajo y vecinos. Posteriormente, el cortejo atravesó las sedes de la Policía de San Juan, Bomberos y Protección Civil, donde integrantes de las fuerzas rindieron honores a quienes durante años estuvieron al frente de emergencias y operativos en distintos puntos de la provincia.
El mensaje de Orrego cerró una jornada atravesada por los aplausos, el silencio y las muestras de afecto. La despedida colectiva dejó en primer plano el legado de cuatro servidores públicos cuya labor estuvo vinculada al cuidado y la protección de los sanjuaninos.