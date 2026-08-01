El sentido mensaje de despedida del gobernador Orrego para los héroes sanjuaninos que murieron en su labor

San Juan atravesó este sábado el último adiós a los cuatro funcionarios provinciales que murieron en el accidente aéreo de Valle Fértil. Una Catedral colmada, los honores de las fuerzas de seguridad y el acompañamiento de cientos de personas marcaron una jornada de profundo dolor y reconocimiento.

Orrego despidió a las víctimas: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos"

Tragedia aérea: Orrego suspendió su gira internacional y regresará a San Juan para acompañar en el funeral a los familiares de las víctimas

Luego de la ceremonia y del recorrido del cortejo por los lugares donde las víctimas desarrollaron su labor, el gobernador Marcelo Orrego utilizó sus redes sociales para publicar un último mensaje de despedida .

La publicación incluyó una imagen de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Carlos Heredia , acompañada por un lazo negro y una frase dedicada a quienes ocuparon cargos centrales dentro de la Policía, Bomberos y Protección Civil.

“ Despedimos con profundo respeto a quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos. Su compromiso y vocación permanecerán para siempre en la memoria de nuestra provincia ”, expresó el mandatario.

El gobernador Marcelo Orrego recordó la entrega y la vocación de servicio de los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos. Publicación vía Instagram (@drmarorrego).

Suspendió su agenda para regresar a San Juan

Cuando ocurrió la tragedia, Orrego se encontraba en Londres cumpliendo actividades internacionales. Tras conocer la magnitud del accidente, suspendió su agenda y emprendió el regreso urgente a la provincia para acompañar a las familias y participar de las despedidas.

La misa de cuerpo presente reunió en la Catedral a familiares, amigos, autoridades, compañeros de trabajo y vecinos. Posteriormente, el cortejo atravesó las sedes de la Policía de San Juan, Bomberos y Protección Civil, donde integrantes de las fuerzas rindieron honores a quienes durante años estuvieron al frente de emergencias y operativos en distintos puntos de la provincia.

El mensaje de Orrego cerró una jornada atravesada por los aplausos, el silencio y las muestras de afecto. La despedida colectiva dejó en primer plano el legado de cuatro servidores públicos cuya labor estuvo vinculada al cuidado y la protección de los sanjuaninos.