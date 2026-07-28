Inversión en obra pública: Orrego presentó en Londres los bonos ante inversores internacionales

El gobernador Marcelo Orrego encabezó en Londres una intensa agenda de reuniones presenciales e individuales con fondos de inversión internacionales de primer nivel. El objetivo central de estos encuentros es explorar alternativas de financiamiento destinadas a impulsar obras de infraestructura vial, hídrica y energética que refuercen la competitividad provincial y consoliden el desarrollo sostenible de San Juan.

Orrego recorrió el stand que posiciona a San Juan ante el mundo en la Exposición Rural de Palermo

Acompañaron al mandatario el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. La agenda internacional fue organizada por J.P. Morgan, con la participación de Banco Santander.

Durante la jornada, la comitiva mantuvo cuatro reuniones de trabajo exclusivas con firmas administradoras de activos de alcance global, instituciones que administran carteras de valores muy importantes en dólares y cuentan con equipos especializados en el análisis macroeconómico de América Latina.

Ante cada uno de los inversores, el Gobernador y su equipo técnico expusieron los pilares que distinguen a San Juan en el escenario argentino: un equilibrio fiscal sostenido, uno de los niveles de endeudamiento más bajos del país y una estructura económica diversificada.

Se destacaron especialmente el liderazgo provincial en generación de energía solar —sector en el que San Juan encabeza el ranking nacional—, el desarrollo agroindustrial y el rol determinante de la provincia en el futuro del cobre argentino a través de proyectos de escala mundial que la posicionan como un destino prioritario para la inversión internacional.

Los encuentros permitieron un intercambio técnico de alto nivel sobre la proyección de la economía sanjuanina. Los analistas e inversores destacaron el riguroso orden de las cuentas públicas provinciales, la previsibilidad institucional y el elevado potencial productivo del territorio, manifestando su interés en mantener un canal directo y permanente de diálogo con las autoridades provinciales.