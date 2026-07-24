Orrego recorrió el stand que posiciona a San Juan ante el mundo en la Exposición Rural de Palermo

El gobernador visitó el espacio provincial, acompañando a los sanjuaninos que llevan las tradiciones locales al escenario agroindustrial más importante del país.

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En el marco de la 138° Exposición Rural en Palermo, el gobernador Marcelo Orrego visitó el stand de San Juan, un espacio que despliega las tradiciones, la vasta cultura y el potencial productivo de la provincia en Buenos Aires.

La presencia del mandatario refuerza el interés en construir el San Juan del futuro, transformando la identidad y el turismo en motores reales de empleo y bienestar para las familias sanjuaninas.

El gobernador recorrió el lote 12 del predio, donde conversó con los protagonistas de la muestra y se mostró orgulloso de la puesta en escena y el impacto positivo entre quienes lo visitan.

El stand es un reflejo del compromiso de la gestión del Gobierno de San Juan con el desarrollo económico regional. Este espacio, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se consolida como un punto de atracción clave para familias y turistas extranjeros. Entre las propuestas destacadas, los visitantes participan de la dinámica "Pasaporte San Juan", que permite descubrir sabores y rutas turísticas locales a través de juegos y talleres.

Uno de los pilares de la muestra es el Mercado Artesanal Tradicional "Luisa Escudero", donde artesanos sanjuaninos realizan demostraciones en vivo de textil y cerámica. Este trabajo, transmitido de generación en generación, representa el empleo genuino que se busca potenciar.