    • 24 de julio de 2026 - 09:32

    Orrego recorrió el stand que posiciona a San Juan ante el mundo en la Exposición Rural de Palermo

    El gobernador visitó el espacio provincial, acompañando a los sanjuaninos que llevan las tradiciones locales al escenario agroindustrial más importante del país.

    Marcelo Orrego en la 138° Exposición de La Rural de Palermo.

    Marcelo Orrego en la 138° Exposición de La Rural de Palermo.

    Foto:

    En el marco de la 138° Exposición Rural en Palermo, el gobernador Marcelo Orrego visitó el stand de San Juan, un espacio que despliega las tradiciones, la vasta cultura y el potencial productivo de la provincia en Buenos Aires.

    Leé además

    Primera reunión de Gabinete post Mundial.-

    Discreta reunión de Orrego con el Gabinete en la Casa de Gobierno con eje en la colocación de bonos
    Orrego en el Argentina Week en Nueva York.-

    Road show, oferta y llegada de los fondos: los datos finos de la operatoria de los bonos de Orrego para la obra pública

    La presencia del mandatario refuerza el interés en construir el San Juan del futuro, transformando la identidad y el turismo en motores reales de empleo y bienestar para las familias sanjuaninas.

    El gobernador recorrió el lote 12 del predio, donde conversó con los protagonistas de la muestra y se mostró orgulloso de la puesta en escena y el impacto positivo entre quienes lo visitan.

    El stand es un reflejo del compromiso de la gestión del Gobierno de San Juan con el desarrollo económico regional. Este espacio, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se consolida como un punto de atracción clave para familias y turistas extranjeros. Entre las propuestas destacadas, los visitantes participan de la dinámica "Pasaporte San Juan", que permite descubrir sabores y rutas turísticas locales a través de juegos y talleres.

    Uno de los pilares de la muestra es el Mercado Artesanal Tradicional "Luisa Escudero", donde artesanos sanjuaninos realizan demostraciones en vivo de textil y cerámica. Este trabajo, transmitido de generación en generación, representa el empleo genuino que se busca potenciar.

    Quienes deseen conocer la oferta de San Juan podrán hacerlo hasta el domingo 26 de julio, en el horario de 9 a 20 horas, en el Predio Ferial La Rural, donde se apuesta a posicionar a la provincia como un modelo de desarrollo y trabajo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El gobernador Marcelo Orrego visitó el departamento Pocito.

    Orrego encabezó un nuevo operativo San Juan Cerca en Pocito con más servicios para los vecinos

    Orrego anunció la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped: los detalles del proyecto

    Orrego anunció la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped: los detalles del proyecto

    Marcelo Orrego aseguró que todavía no existe una definición sobre un posible asueto en San Juan después de la final.

    ¿Habrá asueto en San Juan si la Selección Argentina sale campeón? Orrego respondió con cautela

    El gobernador Marcelo Orrego visitó Frutandina.

    Orrego visitó Frutandina, una de las principales exportadoras de pasas de San Juan