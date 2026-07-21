Orrego anunció la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped: los detalles del proyecto

La obra se construirá en la Ciudad Deportiva e incorporará dos canchas homologadas por la Federación Internacional de Hockey, tribunas y toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la disciplina.

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Más de 8.000 sanjuaninos que practican hockey sobre césped tendrán un nuevo espacio para entrenar y competir. El llamado a licitación del futuro Estadio de Hockey sobre Césped marca el inicio de una obra que se construirá en la Ciudad Deportiva. El proyecto será ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, articulando la planificación de la infraestructura con las políticas de desarrollo deportivo de la provincia.

El nuevo estadio, el primero de la provincia con estas características, busca dar respuesta al desarrollo sostenido que el hockey sobre césped tuvo en la provincia durante los últimos años. La infraestructura permitirá contar con espacios acordes para entrenamientos, competencias y actividades formativas, fortaleciendo una disciplina que convoca diariamente a niños, jóvenes, adultos, familias, clubes e instituciones de distintos departamentos.

El proyecto contempla la construcción de dos canchas reglamentarias homologadas por la Federación Internacional de Hockey (FIH): una de césped sintético de agua y otra de arena. La cancha de agua será la primera de estas características en San Juan y permitirá elevar las condiciones de entrenamiento, ampliar las posibilidades de competencia y posicionar a la provincia como sede de eventos de nivel nacional e internacional.

La cancha principal contará con medidas oficiales de 91,40 metros de largo por 55 metros de ancho, césped sintético de alta densidad especialmente diseñado para hockey y un sistema automatizado de riego por agua que permitirá mantener las condiciones óptimas de juego y, al mismo tiempo, recuperar y reutilizar el agua utilizada, favoreciendo un uso más eficiente del recurso.

La obra también incluirá vestuarios para deportistas, sanitarios públicos, confitería, oficinas para la organización de torneos, depósito, sala técnica, tribunas para espectadores, torres de filmación, estacionamientos y un cierre perimetral independiente del camping del Colegio Médico. En total, la intervención abarcará una superficie de 45.853 metros cuadrados, con aproximadamente 2.000 metros cuadrados cubiertos.