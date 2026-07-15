En Las Flores, el hockey césped tuvo una visita de lujo, la Leona Ariana Arias

En Iglesia es momento de crecimiento y de la mano del club Sportivo Pismanta , este fin de semana se concretó en dos jornadas una clínica de hockey césped con una disertante de lujo como la puntana Ariana Arias, integrante de los planteles de Las Leonas.

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La iniciativa impulsada por el presidente Juan Díaz Barrios, cambió el escenario habitual de Las Flores y de todo el departamento iglesiano porque Arias compartió sus experiencias con el futuro del hockey de Iglesia que está en pleno proceso de crecimiento. Además, Pismanta ahora tiene en carpeta la realización del primer festival de boxeo en Iglesia, con gestiones más que avanzadas para concretarlo a corto plazo.

La Clínica de Hockey se llevó a cabo con una destacada participación de aproximadamente 22 jugadoras y jugadores, pertenecientes a distintas categorías formativas.

La jornada contó con la presencia de Ariana Arias, jugadora de Las Leonas, quien compartió su experiencia deportiva y brindó herramientas para el desarrollo técnico y personal de los participantes.

Además, la clínica contó con el acompañamiento de los profesores y jugadores de hockey Rodrigo Gómez y Kevin Tula. Rodrigo Gómez estuvo a cargo de una enriquecedora charla sobre arbitraje, en la que explicó las principales reglas del juego, el rol del árbitro y la importancia del respeto hacia las decisiones arbitrales.

Por su parte, Kevin Tula colaboró en las actividades prácticas, compartiendo su experiencia como jugador y acompañando el desarrollo de los ejercicios técnicos.

La metodología de trabajo estuvo basada en un enfoque dinámico y participativo, combinando demostraciones prácticas con ejercicios específicos y situaciones reales de juego. Se promovió el aprendizaje mediante la corrección individual, el trabajo en equipo y la participación activa de todos los asistentes.

Durante la clínica se realizaron actividades orientadas al perfeccionamiento de fundamentos técnicos, como conducción, pases, recepción, control de bochas posicionamiento en la cancha y toma de decisiones. Además, se desarrollaron ejercicios de coordinación, juegos reducidos y actividades grupales que favorecieron la comunicación, la cooperación y el compañerismo.

La jornada también incluyó un espacio de intercambio con Ariana Arias, donde las jugadoras pudieron realizar preguntas, conocer su experiencia en el alto rendimiento y recibir un mensaje motivador sobre el compromiso, el esfuerzo y la importancia de disfrutar el deporte.

Como cierre, se realizó una fotografía grupal con todos los participantes, reflejando el entusiasmo y el compromiso vivido durante la actividad.

Fuente: Golazo Iglesiano.