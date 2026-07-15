Una supercomputadora simuló 25.000 veces el partido de Argentina e Inglaterra y predijo al ganador

La expectativa por el histórico cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo mantiene en vilo al país. En medio de debates, promesas y pura ansiedad, la ciencia de datos decidió jugar su propio partido: una supercomputadora analizó millones de variables y simuló el encuentro nada menos que 25.000 veces para anticipar qué selección tiene más probabilidades de meterse en la gran final de la cita mundialista.

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La supercomputadora mundialista actualizó sus pronósticos: qué chances tiene Argentina y quién aparece como favorito

Los algoritmos de inteligencia artificial combinaron datos de rendimiento reciente de los jugadores, historial de enfrentamientos cara a cara, efectividad goleadora y hasta variables físicas de los futbolistas de la Scaloneta para arrojar un veredicto matemático que ya genera fuerte repercusión.

El resultado del exhaustivo análisis tecnológico dejó un veredicto bastante claro y sumamente alentador para los dirigidos por Lionel Scaloni. Según las miles de simulaciones del sistema de predicción de datos:

Favoritismo albiceleste: Argentina se quedó con la victoria en el 54,2% de los partidos simulados dentro del tiempo reglamentario o la prórroga.

La chance de los ingleses: El seleccionado de los Tres Leones logró imponerse en un 26,8% de las ocasiones analizadas por el procesador.

Definición desde el punto penal: El restante 19% de las simulaciones terminaron en empate tras los 120 minutos de juego, forzando la dramática tanda de penales, donde la tecnología también le dio una luz de ventaja a la jerarquía de los pateadores argentinos y las estadísticas de Emiliano "Dibu" Martínez.

Cómo funciona la tecnología que "vaticinó" el partido

Este tipo de predicciones no se basan en el azar, sino en el análisis predictivo masivo mediante modelos informáticos avanzados:

Estadísticas en tiempo real: La supercomputadora procesa el rendimiento individual y colectivo del presente torneo (pases completados, velocidad de transición, duelos individuales ganados y remates al arco).

Factor anímico y físico: Se cargan datos de los minutos acumulados por cada jugador, el desgaste físico del plantel y las posibles bajas por lesión o amonestaciones.

Simulación iterativa: El programa ejecuta el partido miles de veces recreando distintos escenarios de juego (un gol tempranero, una expulsión o cambios tácticos) para determinar el resultado final más recurrente.

Aunque los hinchas argentinos eligen aferrarse a las cábalas y el clásico "anulo mufa", los números fríos de la tecnología ya dieron su veredicto. Ahora, la palabra final la tendrán los protagonistas sobre el césped de Atlanta.