Otra vez lesionado: Driussi sufrió un desgarro y se perderá la Copa Argentina

Cuando parecía haber dejado atrás sus problemas físicos, Sebastián Driussi volvió a lesionarse y encendió nuevamente las alarmas en River. El delantero sufrió un desgarro en el gemelo derecho y quedó descartado para el duelo ante Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

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El diagnóstico conocido este miércoles estima un período de recuperación cercano a las tres semanas . De esta manera, Driussi tampoco llegaría a las primeras dos fechas del Torneo Clausura, en las que el Millonario enfrentará a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

La noticia representa un duro golpe para Eduardo Coudet, ya que el atacante se perfilaba para ser titular en el comienzo oficial del segundo semestre.

El contratiempo llegó justo cuando Driussi comenzaba a mostrar señales alentadoras. El cuerpo técnico había quedado conforme con su estado durante la pretemporada realizada en Alicante y lo consideraba una pieza importante para el nuevo River.

Incluso había convertido dos goles en el amistoso ante Flamengo disputado en Portugal, una actuación que reforzó la expectativa por verlo nuevamente como una referencia del ataque. Sin embargo, una molestia muscular en el tramo final de la preparación terminó confirmándose como un nuevo desgarro.

La lesión vuelve a instalar una preocupación que acompañó al futbolista desde su regreso al club: la dificultad para sostener continuidad física.

Otra vez: las lesiones que persiguen a Driussi

Durante el primer semestre, el delantero ya había atravesado dos desgarros musculares. Además, una lesión en la rodilla lo dejó afuera de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

Por eso, el nuevo diagnóstico genera una frustración doble. River no solo pierde a uno de sus atacantes más determinantes para un partido eliminatorio, sino que vuelve a ver interrumpida la recuperación futbolística de un jugador que necesita continuidad.

Driussi deberá comenzar otro proceso de rehabilitación y, si se cumplen los plazos estimados, podría regresar durante las primeras semanas de agosto.

El problema que se le abre a Coudet

Ante Aldosivi, el entrenador deberá modificar el ataque que venía preparando. Las principales alternativas para acompañar a Facundo Colidio serían Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Rafael Santos Borré, uno de los delanteros incorporados por River, todavía no estaría habilitado debido a la falta de un cupo disponible para futbolistas extranjeros. Esta situación reduce aún más las variantes ofensivas del técnico para el encuentro de Copa Argentina.

River llegará al partido con Aldosivi condicionado también por la participación de la Selección argentina en el Mundial: Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi tampoco estarán disponibles porque permanecen afectados al plantel nacional.

En un momento decisivo del calendario, el Millonario pierde nuevamente a Driussi. El delantero había recuperado ritmo, goles y confianza, pero su cuerpo volvió a frenar una recuperación que parecía encaminada.