Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

De los 26 convocados por Scaloni, 14 militan o han militando en clubes españoles. La albiceleste defendería título frente a la campeona de Europa

España pasó por encima de Francia este martes (0-2) y ya espera rival en la final del Mundial 2026, que se decide este miércoles en la segunda semifinal, el clásico entre Inglaterra y Argentina. La selección de Luis de la Fuente tendrá 24 horas más de descanso y verá el partido desde su hotel de concentración en Long Beach, en Los Ángeles, se desconoce si con alguna preferencia.

Solo el entrenador se ha atrevido a decir con quién le haría “ilusión” jugar, pero en caso alguno porque considere que se trata de un equipo más fácil. La afición parece tener menos problemas en decantarse: hay ganas de vérselas con Argentina.

Desde 2018 El primero de los motivos es que España se ha enfrentado con Inglaterra en numerosas ocasiones los últimos años -sin ir más lejos, en la final de la Eurocopa-, pero a Argentina no la ve desde 2018, cuando se jugó el último partido amistoso. Fue en el Metropolitano, en Madrid, preparando el Mundial de Rusia. España metió un 6-1 con hat-trick de Isco y Otamendi hizo el gol del honor visitante. Antes que este, la España de 2010, recién proclamada campeona del mundo, visitó el Monumental y cayó por 4-1. Messi, Higuaín, Tévez y Agüero marcaron por la albiceleste y Llorente por la roja.

La Finalissima En mundiales, España y Argentina solo se han cruzado una vez, en Inglaterra 1966, en fase de grupos. Los europeos se adelantaron con gol de Pirri y los americanos dieron la vuelta al marcador con doblete de Artime. Además, tanto jugadores como afición se quedaron con la miel en los labios por la Finalissima. Porque España y Argentina debían haber disputado un título el 27 de marzo en Catar en calidad de campeones de sus respectivos continentes, pero el conflicto en Oriente Medio, que vivía semanas de máxima tensión, malogró el partido. UEFA y Conmebol no lograron acordar un nuevo emplazamiento.

Otro de los motivos para preferir a Argentina es que se trata de una selección plagada de rostros conocidos. De sus 26 convocados, 14, más de la mitad, han militado o militan en clubes de nuestra liga: Musso, Molina, De Paul, Julián, Almada, Nico González y Juliano (Atlético de Madrid); Montiel y Barco (Sevilla); Rulli (Real Sociedad y Villarreal); Lo Celso (Villarreal y Betis); Otamendi (Valencia); Nico Paz (Real Madrid) y, por descontado, Messi (Barcelona). Pero también el entrenador, Lionel Scaloni, quien estuvo siete temporadas en el Deportivo de A Coruña y después, en el Racing de Santander y el Mallorca.