Un diario español desafió a la Selección: "Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?"

Tras el 2-0 de España ante Francia en Dallas, con goles de Oyarzabal de penal al minuto 21 y de Pedro Porro al 57, Marca publicó un artículo en el que dedicó más espacio al deseo de enfrentar a la “Scaloneta” que al análisis del partido.

España todavía celebraba el triunfo por 2-0 sobre Francia que le aseguró un lugar en la final del Mundial 2026, pero uno de los principales diarios deportivos del país ya miraba hacia el otro lado del cuadro. El periódico Marca sorprendió con una portada digital en la que dejó en claro cuál es su rival preferido para disputar el título: la Selección argentina.

La crónica del encuentro no puso el foco únicamente en la clasificación del equipo dirigido por Luis de la Fuente, sino que abrió con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?", una declaración que refleja el deseo de una final entre los campeones del mundo y los campeones de Europa.

El artículo sostiene que un posible duelo con la Albiceleste tendría un atractivo especial por la presencia de Lionel Messi, el colorido de la hinchada argentina y la expectativa que quedó pendiente tras la cancelación de la Finalissima que debían disputar ambos seleccionados.

Además, el medio español destacó que medirse con Argentina representaría un desafío mayor que enfrentar a Inglaterra, rival al que España ya derrotó recientemente en la final de la Eurocopa. La posibilidad de un choque entre dos de las selecciones más poderosas del momento alimenta la ilusión de una definición histórica.